Poenostavljeno povedano, sistem vedno teži k vzpostavitvi ravnovesja. Vremenske procese poganja energija, ki jo dobivamo s Sonca. Ker vsi deli Zemlje niso enako intenzivno osončeni, je na polih na voljo manj energije kot na ekvatorialnih območjih, polarni predeli so hladnejši od ekvatorialnih. Zato pride do zračnih tokov, ki skušajo temperaturo izenačiti. A seveda je to dogajanje zelo zapleteno. Nanj vpliva vrtenje Zemlje, trenje zraka pri tleh pri gibanju, relief, razporeditev kopnega in oceanov in še bi se našlo. In ves čas prihaja v ekvatorialne predele več sončne energije kot na pole. Zato se ta zgodba nikoli ne konča, kljub prodorom hladnega zraka proti ekvatorju in toplega proti poloma. Top je velikanski proces, ki ga vzdržuje Sonce. A priče smo globalnemu segrevanju. Polarni predeli se segrevajo hitreje od preostalih. Zato se temperaturne razlike med poloma in ekvatorjem zmanjšujejo. Počasi, morda malenkostno, a dovolj, da se spreminja vzorec zračnih tokov, ki skušajo s transporti zračnih mas temperaturo izenačiti.

Ne, dokler sije Sonce, se ta proces ne bo ustavil, se pa spreminja zaradi učinka tople grede. Pogostejši so stacionarni procesi, blokade, kot pravimo. Namesto nekaj velikih valov v zračnem toku okoli severne poloble se pogosto odcepijo ogromni vrtinci, ki ne potujejo več okoli poloble od zahoda proti vzhodu, ampak se zaustavijo, včasih se pomikajo celo v obratni smeri, njihovo gibanje je tudi manj predvidljivo, podobno kot pri vrtavki. In kako se to odraža na vremenu? Dolga, vroča in suha poletja, dolga obdobja enega vremenskega tipa, kot na primer v letošnjem oktobru. Včasih je to za nas prijetno, kot je to sedaj, poleti pa tega nismo bili veseli.