Z včerajšnjim uradnim treningom se je v Liverpoolu začelo svetovno prvenstvo v gimnastiki, na katerem bo nastopilo pet slovenskih telovadk in telovadcev. Že jutri bodo svoje znanje predstavile Teja Belak, Lucija Hribar in Zala Trtnik, moško čast pa bosta reševala Luka Bojanc in Nikolaj Božič. To bo druga letošnja večja tekma v gimnastiki, potem ko je Slovenija avgusta na evropskem prvenstvu v Münchnu doživela polom. Tedaj je za Slovenijo nastopila še Tjaša Kysselef, ki okreva po operaciji kolena, potem ko naj bi v teh dneh začela hoditi brez bergel.

Potem ko je izkušeni telovadki Teji Belak na Bavarskem, kjer je merila na kolajno, spodletelo in se je med nastopom na preskoku poškodovala, je na zadnjih tekmah pred svetovnim prvenstvom pokazala dobro formo. Na svetovnem izzivu v Osijeku ni prikazala nastopa po željah, pa je vseeno na svojem paradnem orodju osvojila srebrno kolajno, na zadnjem testu, finalu svetovnega izziva v Mersinu, pa je zanesljivo zmagala in z odliko pokazala oba skoka. Po uspešni tekmi je njene priprave na Liverpool sicer prekinil petdnevni oddih, ko sta s sestro peljali mamo v Barcelono, a kot poudarja, ji premor ni škodil. Na tekmo se odpravlja sproščeno, z željo, da oba skoka izvede brez napak. Nenazadnje se ji za zdaj na svetovnem prvenstvu še nikoli ni uspelo prebiti med najboljšo osmerico.

»Moj glavni cilj sezone je bil vezan na evropsko prvenstvo, ki se mi je povsem ponesrečilo. Očitno sem imela previsoka pričakovanja. Na svetovno prvenstvo se odpravljam bolj sproščeno in upam, da mi bo uspelo prikazati dva lepa skoka,« napoveduje 28-letna Teja Belak. Ob Ljubljančanki, ki bo tekmovala samo na preskoku, se bosta na vseh štirih orodjih, v mnogoboju, predstavili Lucija Hribar in Zala Trtnik, ki ju kvalifikacije čakajo v nedeljo zjutraj. Obe poudarjata, da si želita prikazati tekmo brez padcev.

»Gre za prvo svetovno prvenstvo, na katerega se je bilo treba kvalificirati. To je uspelo štirim Slovenkam, ob že omenjenih tudi Tjaši Kysselef na preskoku, ki pa je žal morala na operacijo. Glede ciljev vam ne morem povedati ničesar konkretnega, saj ne vemo, kaj nas čaka. Kot vsakič po olimpijskih igrah je prišlo do menjave generacij, tako da ne vemo natančno, kam sodijo naše telovadke,« je povedal selektor ženske vrste Andrej Mavrič.

Za telovadkami kvalifikacije čakajo še telovadce, Božič se bo predstavil na parterju, Bojanc pa predvidoma na krogih, čeprav je za zdaj njegov nastop zaradi vnete rame še vprašljiv. Oba bosta tako kot Zala Trtnik debitanta na svetovnih prvenstvih, zato posebnih rezultatskih ciljev nimata. V prvi vrsti si želita svoji sestavi prikazati brez napak. »Smo v fazi dolgoročnih priprav, kjer gradimo sestave telovadcev, da bodo konkurenčne na največjih tekmovanjih, kar nam gre zelo dobro. Na zadnjem svetovnem pokalu pred svetovnim prvenstvom se je pokazalo, da smo na dobri poti, da dobro delamo. Na tem prvenstvu rezultatskih ciljev še nimamo, naši cilji so dolgoročni in upam, da bodo fantje že naslednjo sezono konkurenčni,« je dejal selektor telovadcev Sebastijan Piletič.

Za nastope je na prvenstvu sicer prijavljenih več kot 400 tekmovalcev iz 75 držav, na prvenstvu pa bodo podelili tudi prve vozovnice za olimpijske igre leta 2024 v Parizu. Po najboljše tri reprezentance iz finala ekip telovadk in telovadcev si bodo že priigrale vozovnice za Francijo. Izpostavimo še, da bosta kot sodnika v Liverpoolu prisotna Vesna Stare Crnjac pri ženskah in Enis Hodžić Lederer pri moških.