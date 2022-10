Kot je v reviji Suzy napovedala strokovnjakinja za uvid v prihodnost Shana Flogie, je v zvezdah zapisano, da bomo proti koncu meseca vstopili v fazo mrkov. »V dvotedenskem obdobju med dvema mrkoma bomo v portalu, polnem karmičnih premikov, nepričakovanih obratov usode, kaotične energije in kvantnih skokov,« je pojasnila avtorica v svojem znanstvenem prispevku. Prvi mrk smo že dočakali tudi v Sloveniji v sredo, saj smo kljub oblačnemu in deževnemu vremenu lahko opazovali delni sončni mrk, polno nepričakovanih obratov usode, kaotične energije in kvantnih skokov pa je bilo vidno tudi v nedeljo med preštevanjem glasov z volišč in po njem. Ena kandidatka in nekaj kandidatov je mrknilo na smetišče zgodovine, ostala sta le dva. Ampak čez tri tedne bo lahko ostal samo še eden. Za nadaljnjih pet let.

Kakšno je bilo razpoloženje ob spremljanju rezultatov v posameznih štabih kandidatov, so ugotavljali v Slovenskih novicah. Predvsem jih je zanimalo to, s čim so proslavljali ali žalovali na krožnikih. Kot so izpostavili, so obiskali volilne štabe treh kandidatov, ki bi se lahko v boju za predsedniški položaj uvrstili najviše – štab Anžeta Logarja, Milana Brgleza in Nataše Pirc Musar. »V štabu Anžeta Logarja v vinskem baru Šuklje so podpornike in novinarje razdelili v dva prostora. V delu, kjer je bila naša novinarka, so gostom postregli z vinom in sokom,« je pisalo v sporočilu iz Logarjevega vinskega bara. Pri Brglezu je bilo, kot so zapazili, pri hranjenju tako kilavo kot pri končnem rezultatu, saj so v poročilu s terena zapisali, da je bila zakuska za povabljence skromna. Na voljo so bili le suhi prigrizki, čips in piškoti. Povsem drugače je bilo v dači kandidatke Pirc-Musarjeve. »Tukaj je ogromno ljudi, mize so obložene z domačimi dobrotami,« je spletnemu bralnemu krožku Novic sporočila novinarka s prizorišča. Med gosti je opazila tudi Natašino sestro Tanjo Pirc, ki je pred leti tekmovala v kuharskem šovu Masterchef. Ugibali so, ali je morda prav ona pomagala pri pogostitvi in bogati obloženosti miz. No, na koncu se je izkazalo, da ni bila ona, ampak verjetno kar Nataša sama, saj jim je prišlo na uho, da je ob prihodu na volišče dejala, da bo dan preživela ob peki tort. Izdali so še, da je po njihovih informacijah spekla dve torti, a je ena zaradi nepredvidene situacije na cesti končala na tleh. Vseeno pa v štabu ni nihče ostal lačen ali žejen.

Tudi Zoran Predin, priljubljeni kantavtor, pisatelj in gonilna sila ansambla Lačni Franz, ne postopa naokrog in ne muzicira lačnih ust. V reviji Lady se je razgovoril o svojih osvojenih kuharskih veščinah. Kot so zapisali, si Zoran, kadar mu najbolj kruli v želodcu, največkrat zaželi ocvrtega piščanca, vampe ali makarone s tuno. »Pohano piško pripravim tako, da vzamem v roke telefon in pokličem podjetje, ki dostavlja ocvrtega piščanca, in čez kakšno uro je stvar že na mizi, vampe naročim pri tašči Helgi, makarone s tuno pa si skuham sam,« je razkril Predin in dodal, da se sicer za štedilnikom dobro znajde in da razen sladic zna pripraviti skoraj vse. Nazadnje si je, kot se je pohvalil, v pečici na papirju za peko pekel krompirček in na limono položenega lososa, za letošnji zimski izziv pa si je zadal peko makove potice.

Spletne starostne težave Jana Plestenjaka

Kot so te dni pripovedovali vremenoslovci, nas do konca novembra najverjetneje čaka toplo vreme, zato ni nič čudnega, da so naše zvezdniške eminence dobro razpoložene. Kot so pribeležili na portalu točnoto.si, je ena izmed njih, Nina Ivanič Rep, ena najboljših igralk pri nas, kot so ji polaskali, za nekaj časa odpotovala nekam ob morje, od koder je v sliki in besedi razveselila svoje malikovalce. »Po počitek, si nafilat dušo in telo z energijo, ki jo rabim za novo sezono. Kam drugam kot na morje,« se je glasil njen zapis iz medmrežnega oblaka, ki je povsem navdušil točnotojeve zapisovalce zgodb, saj so poudarili, da je s tem dejanjem lahko marsikomu za vzor. »Pred pomembnimi deli, težkimi ali napornimi, je ključno, da najdemo prostor za sprostitev, pa naj bo to ob domačem potoku, na sprehodu ali na morju,« se je glasil njihov hvalospev temu vzornemu dejanju.

Nadvse prešerne volje so zapisovalci zgodb našli še večnega strunjanskega romantika Jana Plestenjaka. Kot se je izpovedal za revijo Suzy, se mu zdi smešno, ko pod kakšno fotografijo na spletu prebere komentar, češ da se je postaral. »Normalno, saj jih bom dopolnil petdeset. Če bi se šopal z botoksom, bi pa prebiral komentarje, kaj mi je tega treba,« je o spletnih starostnih težavah razpredal Plestenjak, ki je še povedal, da svojega častitljivega jubileja ne bo posebej praznoval, saj razume ljudi, ki imajo normalno življenje, da potem iz tega naredijo nekaj posebnega. »Na leto imam petdeset koncertov in drugih družabnih dogodkov in bežim od tega. Ko pridem v gostilno, je prva stvar, za katero prosim – če ni toliko polna, da bi ravno motil razpoloženje preostalih gostov –, da ugasnejo glasbo,« je dejal o svojem nedružabnem preživljanju časa za veseljačenje.

Neisha ima hibo

V taisti reviji so se lotili še ene raziskovalne teme, in sicer, kakšni vzdevki so se oprijeli naših slavnih sodržavljanov. V uvodu so pripomnili, da so v času otroštva vzdevki lahko velikokrat nesramni, nemalokrat celo žaljivi, a le če si jih izmislijo vrstniki, mame in očetje pa poskrbijo za najbolj sladke in zanimive. Kateri vzdevki so se jih torej prijeli v življenju in ali so tudi sami komu kakšnega nadeli? Neža Buh - Neisha ima denimo doma moškega, ki ga kliče muci. »Imam to hibo, da svojemu dragemu ves čas govorim muci. Tudi ko sva zunaj in je scena bolj uradna, potem pa se seveda mršči, kar je pravzaprav povsem normalno – on v resni obleki, jaz pa se nanj spravljam z ljubkovalnimi vzdevki. Tega se moram odvaditi,« je menda dejala v smehu.

Prvi glas in stas Slovenije Tanja Žagar pa je bralstvu zaupala povsem drugačno zgodbo. Pred leti jo je njen fant Miki začel klicati Žagi, kar je povzelo tudi veliko prijateljev. »Mi pa velikokrat reče tudi Žagarjeva, tako da je včasih kdo v družbi prav šokiran, saj pričakuje kakšen cuci, muci, buci, nikakor pa ne Žagarjeve, ki zveni bolj strogo in uradno,« je pripovedovala Žagarjeva, ki so jo nekdaj, ko še ni bila Žagarjeva, klicali Tanjči ali Tana v času Foxy Teens pa kar ta mala.