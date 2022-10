Potem ko so si pred 5. krogom lige prvakov napredovanje v osmino finala že priborili pri Napoliju, Clubu Bruggu, Bayernu, Realu Madridu in Manchestru Cityju, so po njem z vozovnico za izločilne boje še pri Liverpoolu, Portu, Interju, Chelseaju, Borussii iz Dortmunda, PSG in Benfici. Velika osmoljenca prihajata iz Španije, saj bosta tako Barcelona kot Atletico Madrid Jana Oblaka po skupinskem delu končala s tekmovanjem. Prvi imajo sicer že zagotovljeno mesto v evropski ligi, medtem ko se bo moralo moštvo trenerja Diega Simeoneja za to še potruditi.

Neverjeten zaključek na Metropolitanu

Dogodki na stadionu Metropolitano v Madridu so mejili na znanstveno fantastiko. Atletico je proti Bayerju računal na zmago, s katero bi ostal v igri za napredovanje v osmino finala in na zadnji tekmi proti Portu sam odločal o svoji usodi. A se je zapletlo. Nemško moštvo je dvakrat na tekmi vodilo, obakrat pa so se gostitelji uspeli vrniti. Ko je kazalo, da je upov Atletica konec, saj je na drugi tekmi portugalsko moštvo s kar 4:0 ugnalo Club Brugge, je za Madridčane prišla rešilna bilka. V 96. minuti je Yannick Carrasco izvajal kot, sodnik Clement Turpin pa je po njem odpiskal konec tekme. A oglasil se je VAR, ki je francoskega sodnika opozoril na igranje z roko v kazenskem prostoru Madridčanov. Turpin se je po ogledu posnetka odločil za enajstmetrovko. Odgovornost je prevzel Carrasco, a mu je vratar Bayerja Lukas Hradecky strel ubranil. Odbita žoga je prišla do Saula Nigueza, ki je z glavo stresel preško, nato pa je iz ugodnega položaja zgrešil še Reinildo Isnard Mandava.

»Zaključek tekme proti Bayerju je slika naše letošnje sezone v ligi prvakov. Mučili smo se na vseh tekmah, a imeli kljub temu številne priložnosti za dosego golov, ki jih nismo izkoristili. Ne iščemo izgovorov, saj smo krivi povsem sami. Drugi polčas proti Bayerju je bil resnično kakovosten. Igra je bila tekoča na obeh straneh z veliko protinapadov, pri nasprotnikovih se je izkazal naš vratar Jan Oblak. Dali smo vse od sebe, a to ni bilo dovolj. Moti nas, da bomo na zadnji tekmi pri Portu gostovali brez možnosti za napredovanje,« je bil po koncu razočaran trener Atletica Diego Simeone. A tekma na Portugalskem prihodnji teden za Atletico vseeno ni povsem brez pomena. V boju za tretje mesto, ki pomeni 'izpad' v evropsko ligo, ima namreč le točko prednosti pred Bayerjem, ki bo gostil Club Brugge.

Pri Barceloni bodo naredili temeljito analizo

Po remiju v 4. krogu proti Interju na Camp Nouu je bila v precej slabšem položaju kot Atletico za napredovanje Barcelona. V sredinem večeru bi morala ugnati Bayern, ob tem pa upati na čudež na San Siru, kjer je pri Interju gostovala Viktoria iz Plzna. Nato bi ji morali iti rezultati na roko še v zadnjem krogu. Teorija je hitro padla v vodo, saj je Inter, pri katerem slovenski vratar Samir Handanović ni igral, pred domačimi navijači češko moštvo odpravil s kar 4:0. Poklapana Barcelona je nato proti Bayernu prikazala bledo predstavo brez strela v okvir gola nasprotnika in klonila z 0:3.

»Nismo bili na ravni Bayerna, ki je bil boljši od nas. V Münchnu smo bili boljši mi, pa vseeno klonili, tokrat pa je potrebno priznati, da smo zasluženo izgubili. Ker smo že pred tekmo vedeli za izid s San Sira, smo bili poklapani. Od zdaj naprej smo z mislimi povsem pri španskem prvenstvu. Pričakovanja v ligi prvakov so bila velika, a smo se znašli v težki skupini,« je razpredal trener Barcelone Xavi in nato priznal, da njegovo moštvo trenutni ni na kakovostni ravni Bayerna. »Mediji in navijači govorijo o neuspehu, a v klubu bomo naredili podrobnejše analize. V prvi vrsti smo naredili preveliko napak, ki si jih v tako kakovostnem tekmovanju enostavno ne smeš privoščiti. Ob tem je kruto tudi to, da smo na koncu gledali na San Siro in bili odvisni od rezultata na drugi tekmi. Smo razočarani, a če naredimo črto pod vsemi tekmami, smo si morda zaslužili več.«