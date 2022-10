Uresničili smo svoje stoletne sanje o »samostojni, suvereni« državi, a so se žal spreminjale v moro, polno oblastiželjnosti, egoizma, grabežljivosti, tatvin in laži. Pa nismo vsi enaki: ne podjetniki, ne zdravniki, ne novinarji in ne politiki, čeprav bi radi vsem pripisali enake lastnosti, odgovornosti in krivdo.

Prepričana sem, da največjo odgovornost nosijo tisti, ki so vsa leta na izvabljanju negativnih čustev v ljudeh gradili svojo moč: z medsebojnim obtoževanjem in ščuvanjem, zavistjo, maščevanjem, zastraševanjem, kaznovanjem (imajo pekel vgrajen že v svojih genih?) in s širjenjem sovraštva (posledice so tu). Pozabili so, kaj pomeni skupnost. Kaj je prizadevanje za dostojno življenje vseh. Kaj pomeni biti državnik. Dobro jutro, Slovenija, komu je všeč ta naša realnost, ko gre skoraj ves čas za politični boj?

Golobu smo dali mandat, da razžene temačnost, pa ga Janša s sodelavci »državotvorno« ovira. Zdaj gre do konca – na vse, ali nič. Po vzorcu RTV, ki jo je ugrabil, hoče spremeniti slovensko družbo. Njegovi oznanjajo, da je RTV zdaj končno normalna in uravnotežena, pa je postala samo slabo strankarsko trobilo. Njegovo nestrokovno vodstvo, njegovi uredniki, programski svet, strankarski in novi kvazi novinarji pa tudi »naša« varuhinja – mimogrede, zaradi moža je menda v konfliktu interesov – ne obvladajo svojega dela in zavod uničujejo. Novinarje in druge, ki protestirajo, ki jim je mar za zavod, ki bi radi delali strokovno in neodvisno, pa »prezrcalijo« v relikt preteklosti in v »leve politične zdraharje«. Poklon vsem, da vztrajajo! (Kaj Golob še čaka, da krivdno ne razreši programskih svetnikov?) Največja Janševa manipulacija z državljani v zadnjem času pa je, da svojega zvestega poslanca Logarja – bolj v vlogi novega mandatarja kot predsedniškega kandidata – pošilja preoblečenega v znanilca »luči«, ki bo pregnal temačnost, ki jo je sam pomagal širiti.

Ne samo v Sloveniji, tudi na globalni ravni, v ukrajinsko-ruski vojni (ali bolje Nato-ruski vojni ali še bolje ZDA-rusko vojni) stavijo na vse ali nič. Mirovnike, zlasti zadnje čase Spomenko Hribar, ki pozivamo vlado, da bi spremenila politiko do Rusije, pa (pri nas) z vseh strani kritizirajo in demonizirajo, primerjajo z novodobno belo gardo, s hibridnim proruskim delovanjem in celo s »sprevrženim trgovanjem s tujim ozemljem«. Se nam bodo opravičili? Poudarjajo pravico do obrambe in pomoč Ukrajini z vsemi sredstvi, do Putinovega poraza. Šele takrat naj bi nastopili pogoji za pogajanja, ki jih Zelenski zdaj itak prepoveduje. Zločinskega Putina je treba ustaviti, grožnja je tudi za EU (propaganda), zato Ukrajina krvavi še za nas. Jedrskega orožja pa ne bodo uporabili.

Na situacijo gledajo z očmi ZDA in Nata, tukaj in sedaj. Kot da nimajo zgodovinskega spomina in ne vidijo, kako je postopoma – po Natovih korakih in ruskih odgovorih nanje – prišlo do te vojne. Ne vidijo brezbrižnosti Washingtona/Londona/Bruslja za širše pogovore o preprečitvi ukrajinske vojne in povabil Moskve Kijevu, naj sedejo za pogajalsko mizo. Če bi maja Nato in EU nehala zaostrovati in podpihovati sovražnosti in bi raje bolj težili k pogovorom, verjamem, da bi se lahko izognili takšnim groznim posledicam. Konflikt pa se s sankcijami stopnjuje in ne obratno. Kaj pozitivnega so prinesle? Do kam bomo šli? Do zadnjega Ukrajinca? Zaradi interesov ZDA?

Rusija še dolgo ne bo poražena, razen če se aktivira Nato. Pogovorov za premirje pa je premalo, zanje se mirovniki zavzemamo, »diplomatski kanali« očitno slabo delujejo. In koga sploh še zanima dogovor o neširjenju Nata, enostranski umik ZDA iz vseh sporazumov o nadzoru orožja, sklenjenih med hladno vojno, in namestitev raketnih sistemom Aegis na Poljskem in v Romuniji? Dogovor o zaščiti narodnostnih manjšin, sporazum Minsk 1, 2 ...? Koga sploh zanima rasizem do različnih beguncev. In hipokrizija, ko imamo ene za vojne zločince, drugih pa ne; ko je ozemlje nekaterih nedotakljivo, drugih pa ne.

Pozor: ZDA so že nabavile ogromne količine kalijevega jodida kot zaščito pri sevanju. Ne vem, zakaj, ker pravijo, da jedrskega spopada ne bo.

Polona Jamnik, Bled