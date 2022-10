Fides, sindikat zdravnikov in zobozdravnikov, je ravnal natanko po takšnem receptu. Stavko do izpolnitve stavkovnih zahtev je napovedal pred lokalnimi volitvami in tremi zakonodajnimi referendumi. S kolektivno pogodbo določeni postopek pomirjanja in arbitražnega sveta so preskočili. Vlada se je odzvala pričakovano. Dosegla je, da je glavni stavkovni odbor Fidesa začasno zamrznil stavko. Vlada se je zavezala, da bo aprila zdravnikom in drugim zaposlenim v zdravstvu predstavila sistem reform v zdravstvu. V obliki zakonskega predloga bo v juniju posredovan državnemu zboru.

Vendar vlado pri projektu prenove plač v zdravstvu in v celotnem javnem sektorju čaka izjemno težavno delo. Danes razpravljamo o razpadu sistema javnega zdravstva, sistem plač v javnem sektorju pa je v bistveno slabši kondiciji. Vlada Roberta Goloba je na mizo nenačrtovano dobila mega projekt prenove plačnega sistema v javnem sektorju, ki so ga vse dosedanje vlade prepuščale naslednji vladi. Namesto rednega servisiranja in izboljševanja sistema plač v javnem sektorju so sprejemale začasne rešitve, podobne sistemu zasilnih obližev.

Vemo, da je največja hiba sistema plač v javnem sektorju ureditev, da se namesto zahtevnosti delovnih mest, prikazanih relativno v točkah, uporablja plačni razred, opremljen z osnovno bruto in neto plačo. Namesto o merilih zahtevnosti delovnih opravil se »na pamet« pogovarjamo o tem, kakšno plačo si zasluži ena ali druga skupina zaposlenih v javnem sektorju. Opustitev meril zahtevnosti dela (usposobljenost, odgovornost, psihofizični napor, vplivi okolja) omejuje uporabnost in učinkovitost sistema plač v javnem sektorju. Prvotno število 65 plačnih razredov se je zaradi opisane nekonsistentnosti zmanjšalo za tretjino. Štiriindvajset plačnih razredov iz spodnjega dela lestvice sploh ni v uporabi.

Razmerja med manj in bolj zahtevnimi delovnimi opravili, ki določajo raven plač, so porušena. Osnovne plače manj zahtevnih opravil s spodnjega dela plačne lestvice zasilno rešuje institut minimalne plače z uravnilovko, problemi ostalih plač tudi najbolj zahtevnih delovnih opravil pa so prepuščeni parcialnemu urejanju. Plačno razmerje med najbolj in najmanj zahtevnimi delovnimi opravili se je znižalo za več kot 50 odstotkov. Lestvica plač v javnem sektorju bi morala seči do 80. plačnega razreda, če bi hoteli vzpostaviti prvotna plačna razmerja.

Cesar resda ni povsem gol. Vendar so cesarjeva oblačila (plačni sistem) nerazpoznavna, ker so pokrita z zasilnimi obliži. Zadnjega je pred nekaj dnevi dodal še državni zbor z novelo zakona (ZSPJS) o plačah v javnem sektorju. Ta obliž plačni strop dviga do 66. plačnega razreda, vse plačne razrede povečuje za 4,5 % in vsem, ki novembra niso bili deležni sprememb (tudi sodniki, tožilci, funkcionarji, direktorji), prinaša povečanje za en plačni razred.

Plačni sistem v javnem sektorju je v takšnem (kaotičnem) stanju, da recept, ki ga je pri organiziranju zadnje stavke uporabil Fides, ne deluje. Res pa je, da je tudi Fidesova nepopustljivost pri stavkovnih zahtevah pripomogla, da je vlada spregledala, da so cesarjeva oblačila v takšnem stanju, da to zahteva urgentno prenovo cesarjevih oblačil namesto cenenih obližev.

Janez Krnc, Litija