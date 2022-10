Dogajanje kaže predvsem, kako majhna sprememba je trenutno dovolj za spremembo sentimenta in dobro voljo med udeleženci na trgu. Še bolje od bitcoina se je odrezal ethereum, ki je v istem obdobju pridobil 19 odstotkov. Razlogov za rast cen je več, izpostaviti velja spravljivejšo komunikacijo ameriške centralne banke, ki daje upanje, da se izrazito poviševanje obrestnih mer počasi umirja. Poleg tega prihajajo pozitivne novice tudi iz Velike Britanije. Novi britanski premier, Rishi Sunak, se je uveljavil kot finančnik pri Goldman Sachsu in je znani simpatizer kriptovalut. Po drugi strani obstaja tudi bolj tehnična razlaga za tako sunkovit skok cen. In sicer je na trgu veljalo prepričanje, da bo cena bitcoina padla, kar je razvidno iz količine odprtih kratkih pozicij (kratka pozicija je stava na padec cene finančnega inštrumenta, ko si špekulant izposodi finančni inštrument in ga proda na trgu v želji, da ga bo kasneje kupil po nižji ceni in vrnil lastniku). Zaradi rasti cene bitcoina so številne kratke pozicije ostale pod vodo in bile tako prisilno zaprte. Špekulanti so morali kupiti bitcoin na trgu in ga vrniti lastnikom, med samim procesom pa se je cena posledično še dodatno zvišala. Zaradi prisilno zaprtih kratkih pozicij so špekulanti samo z bitcoinom v torek izgubili 600 milijonov dolarjev.

Prihaja aptos

Sredi oktobra se je na borzo uvrstila težko pričakovana kriptovaluta aptos. Gre za layer-1 blokovno verigo, ki je po svoji naravi neposreden tekmec ethereumu. Visoka pričakovanja so posledica izjemnega zanimanja upravljalcev tveganega kapitala, ki so v projekt radodarno vlagali zasebna sredstva vlagateljev.

Aptos so ustanovili razvijalci, ki so pred tem delali pri Diemu, Facebookovi pobudi za razvoj lastne blokovne verige, ki jo je velikan družbenih medijev opustil januarja letos. Podjetje Aptos Labs je kljub medvedjemu trgu v letu 2022 pridobilo 550 milijonov dolarjev sredstev v dveh krogih investiranja. Po zaključenem drugem krogu je bila vrednost podjetja ocenjena na slabe 4 milijarde dolarjev.

Čeprav na trgu kriptovalut že vse leto vlada tako imenovana kriptozima, tvegani kapital še naprej strateško vlaga v panogah blokovnih verig in kriptovalut. Po podatkih Cointelegraph Researcha so podjetja tveganega kapitala v drugem četrtletju v ta sektor vložila 14,67 milijarde dolarjev. Največ zanimanja je pritegnil web3, širok koncept, ki opisuje naslednjo iteracijo interneta, ki ga poganjajo blokovne verige. x