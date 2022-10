Kaj vas ločuje od ostalih zaposlovalcev?

Zaposlenim omogočamo zanimivo delo v mednarodnem okolju, v katerem se lahko poslovno, strokovno in osebno razvijajo in napredujejo, obenem pa so del uspešne zgodbe podjetja, ki je družbeno odgovorno in trajnostno naravnano.

Krka je med drugim večkratni zmagovalec izbora Zlata nit, ki v ospredje postavlja dobre odnose. Kako skrbite za njih?

Med Krkinimi vrednotami sta partnerstvo in zaupanje, ki sta temelja za dobre medsebojne odnose in poslovni uspeh. H gradnji dobrih odnosov prispevamo vsi zaposleni, še posebej pa vodje. Dobre medosebne odnose je potrebno stalno negovati in nadgrajevati, zato zaposlene spodbujamo k medsebojnemu sodelovanju, prenosu relevantnih informacij in kreativnosti. Ustvarjamo okolje, v katerem lahko posamezniki svoje cilje in potrebe povezujemo s cilji podjetja.

Kaj vam pomeni sodelovanje v izboru za najboljšega zaposlovalce?

Zlata nit je celovit projekt, ki je v slovenskem prostoru postal pojem prepoznavanja najboljših zaposlovalcev. Rezultati raziskave organizacijske klime kažejo, da v Krki znamo delati dobro, da delujemo na pravih področjih in da poslovno uspešnost povezujemo s stalno skrbjo za dobre delovne pogoje in kakovostno življenje svojih sodelavcev, pri čemer pa nam omogočajo tudi prepoznavanje priložnosti za izboljšanje.

Na katere vaše kadrovske prakse ste najbolj ponosni?

V Krki se zavedamo pomena sistematičnega in konstantnega vlaganja v znanje in osebni razvoj zaposlenih, ki se prične že zelo zgodaj, obenem pa so te možnosti ponujene vsem zaposlenim. Zaposleni se tako izobražujejo v strokovnem znanju, znanju tujih jezikov, informacijskem znanju, znanju s področja kakovosti in še mnogo drugih. Klasične oblike izobraževanja dopolnjujemo s spletnim učenjem, ki je zaradi Krkine razvejanosti in mednarodnosti postalo zelo pomembno. Edini v državi izvajamo šest programov nacionalne poklicne kvalifikacije na področju farmacevtske industrije. S sistematičnim mentorstvom omogočamo izmenjavo izkušenj in razvoj potencialov tako pri novo zaposlenih, ki se uvajajo v delo, kot pri zaposlenih, ki prevzemajo nove, odgovornejše naloge. Najbolj perspektivne posameznike s potencialom za vodenje vključujemo v interne programe t. i. šol vodenja, ki jih izvajamo za tri različne nivoje vodenja. Vsebino programov pomembno dopolnjujeta coaching in akcijsko učenje, ki prispevata k razvoju vodij. Poseben poudarek dajemo razvoju timskega in projektnega dela ter komunikaciji. V ta namen smo oblikovali interni program izobraževanja za strokovne in projektne time.

Prejšnji teden ste v Krki mladim raziskovalcem podelili Krkine nagrade za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela. S kakšnim ciljem organizirate ta dogodek že polnih 52 let?

V Krki se že od nekdaj zavedamo, da stremljenje k znanju in raziskovanje podjetju prinašata napredek. Tudi zaradi Krkinih nagrad in sodelovanja z vrhunskimi ustanovami imamo danes v Krki izkušene, dinamične in inovativne strokovnjake z različnih znanstvenih področij. S Krkinimi nagradami, ki smo jih v 52 letih podelili že 3044, privabljamo dijake in študente ter jih spodbujamo k razvojnemu in raziskovalnemu delu. Pri tem ima izjemno vlogo Svet Sklada Krkinih nagrad, ki prispeva k širjenju priljubljenosti raziskovalnega dela med študenti, dijaki in mentorji v izobraževalnih ustanovah.

Katere trende opažate v HR? Kako se nanje odzivate?

V izjemno tekmovalnem in kompleksnem mednarodnem poslovnem okolju pravo konkurenčno prednost podjetja predstavljajo usposobljeni, zavzeti in učinkoviti zaposleni, ki vidijo priložnosti in se pravočasno odzivajo na hitre spremembe poslovnega okolja. Zato je zgodnje prepoznavanje potencialov ena od ključnih nalog za njihov nadaljnji razvoj, uspešno delo, doseganje nadpovprečnih rezultatov in gradnjo nasledstev v podjetju. V ta namen smo razvili t. i. HiPO Assesment (High potential assesment), s katerim prepoznavamo potenciale. Trendi na področju HR-ja nakazujejo spremembe v novih načinih in organizaciji dela ter digitalizaciji vseh procesov, katerim se prilagajamo z uvajanjem sodobnih rešitev in pristopov, ob tem pa upoštevamo naravo našega dela, ki je v farmacevtski industriji specifična in regulirana.

Kateri so vaši največji izzivi trenutno? Česa se veselite, kaj vas morebiti skrbi?

Poslovno okolje, potrebe zaposlenih in zaposlovalcev se spreminjajo in temu je potrebno nenehno slediti ter se prilagajati. Krka se še vedno razvija in raste, zato bomo tudi v prihodnje iskali kandidate za zaposlitev v farmacevtski industriji. Za nas so zanimivi predvsem kandidati z izobrazbo s področja farmacije, kemije, pa tudi informacijskih, tehničnih, poslovnih in drugih ved, pri čemer pa je pomembno, da imajo željo po učenju, strokovnem in osebnem razvoju in so motivirani za doseganje dobrih rezultatov. Z uspešno poslovno strategijo, doseganjem dobrih rezultatov, vlaganjem v zaposlene in gradnjo skupne kulture medsebojnega zaupanja, spoštovanja, sodelovanja in timskega dela, nenehnega učenja ter odgovornega in učinkovitega dela, bomo vsi zaposleni del Krkine uspešne zgodbe tudi v prihodnje.