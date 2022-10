Novost bo maraton posvojitev mačk, ki se bo začel že ta petek, 28. oktobra, in se zaključil v nedeljo. V ljubljanskem zavetišču imajo trenutno nameščenih več kot 150 mačk vseh velikosti in barv. Prav vsaka od njih pa ima edinstven in čaroben značaj. Uradne ure za posvojitev živali bodo od 14. pa vse do 18. ure. Te dni se za posvojitev mačk ne bo treba predhodno naročiti. Za nedeljo so pripravili tudi otroške delavnice, na katerih se lahko podučite o mačji telesni govorici. Sprehodili se boste tudi po skrivnostnem avtobusu in ob pomoči posebnih lučk iskali živalska sporočila, saj je znano, da se živali sporazumevajo tudi z za nas nevidnimi sporočili. Najmlajši bodo lahko izdelali igrače za mačke ter svoji domišljiji prepustili prosto pot in narisali domišljijsko mačko.