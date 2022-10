Letos vsa ljubljanska javna podjetja v rdečem

Ljubljanski potniški promet je zaradi upada števila potnikov in dražjih energentov do konca septembra pridelal že skoraj pet milijonov evrov minusa, skupaj sta poldrugi milijon evrov izgube v tem času ustvarili tudi Energetika Ljubljana in Voka Snaga. Te družbe so vse bolj zadolžene.