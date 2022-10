Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je v četrtek obiskala Kosovo, potem ko je bila v Severni Makedoniji in preden je šla v Albanijo. Po nedavnem pozitivnem poročilu o napredku Kosova na poti v EU je v Prištini na vse pretege hvalila svoje gostitelje. »Mesto Kosova je v Evropski uniji, o tem sem prepričana, in vi to dokazujete vsak dan. Evropa ni cela brez Kosova,« je med drugim dejala.

Liberalizacija vizumskega režima z EU?

Izjavila je tudi, da so izpolnjeni vsi pogoji za liberalizacijo vizumskega režima in da jo mora odobriti še evropski svet, torej vseh 27 vlad EU (kar bo zelo težko): »Kosovo si zasluži liberalizacijo vizumov. Izpolnili ste vse kriterije. Naša ocena je, da bi bilo treba to storiti julija (2023). Naša naloga je, da o tem prepričamo evropski svet. Lahko računate na nas v evropski komisiji, saj bomo storili vse, da vam pomagamo.« Ob liberalizaciji vizumskega režima bi se zaradi izjemno šibkega kosovskega gospodarstva več sto tisoč prebivalcev Kosova odpravilo s trebuhom za kruhom na Zahod.

A na Balkan in v Prištino von der Leynova ni prišla toliko zato, da bi hvalila vlado Albina Kurtija, ampak predvsem zato, da jo pozove, naj ne zaostruje situacije s kosovskimi Srbi. Morda ji tudi kaj ponuja v zameno za popustljivost. S 1. novembrom naj na Kosovu namreč ne bi bile več veljavne srbske registrske tablice in okoli 7000 vozil kosovskih Srbov, ki nočejo tablic »Republike Kosovo«, ne bi moglo več voziti svojih avtomobilov. Menda bi jim oblasti v Prištini dovolile še, da s svojimi tablicami zapustijo Kosovo, a vrniti se ne bi več mogli. Kosovski Srbi nameravajo zato s tovornjaki in traktorji spet blokirati mejo s Srbijo, podobno kot 31. julija letos, tik preden naj bi 1. avgusta začel veljati zakon o registrskih tablicah, kar je premier Albin Kurti najprej preložil za dva meseca, pozneje pa zaradi posredovanja zahodnih držav še za en mesec.

Zdaj je Kurti dejal, da nova preložitev ne pride v poštev, čeprav zahodne države, to je tako imenovana kvinta (ZDA, VB, Francija, Nemčija in Italija), zahtevajo desetmesečno. »Pozivam vse državljane, da stare tablice na avtomobilih zamenjajo z zakonitimi. Večina Srbov na Kosovu je zamenjala registrske tablice,« je v torek dejal Kurti. Ta ukrep pa je v korist Srbov, ki »ne morejo biti enakopravni državljani, če imajo drugačne registrske tablice«. Vendar je po zadnjih podatkih kosovskega notranjega ministrstva do četrtka registrske tablice zamenjalo samo 17 voznikov.

Razmere so zdaj napete, ker naj bi se po trditvah kosovskih Srbov specialci kosovskih Albancev pripravljali na spopad s srbskimi lastniki tovornjakov in traktorjev, če bodo ti znova blokirali mejo. Kosovski Srbi menijo, da Kurti namerava z zaostrovanjem napetosti odvrniti pozornost od kosovskih gospodarskih težav. Med drugim naj bi zaradi pomanjkanja elektrike to zimo prebivalci kosovskih mest zmrzovali.