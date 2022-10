Kogovšek Šalamon se je po izvolitvi poslancem zahvalila za izkazano zaupanje in odgovornost, ki so ji jo podelili. »Pri delu na ustavnem sodišču si bom prizadevala za varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter za spoštovanje in varovanje temeljnih ustavnih načel, predvsem načela delitve oblasti in zaupanja v pravo,« je poudarila.

Državnemu zboru je kandidatko za ustavno sodnico predlagal predsednik republike Borut Pahor. Trenutno je zaposlena pri Zagovorniku načela enakosti, prej pa je več let delovala v Mirovnem inštitutu. Z imenovanjem se je na seji prejšnji četrtek strinjala tudi mandatno-volilna komisija.

Kogovšek Šalamon bo tako zamenjala Marijana Pavčnika, ki je sredi maja podal zahtevo po predčasni razrešitvi s funkcije ustavnega sodnika. Pavčnik bo funkcijo opravljal do 31. decembra.

Imenovanju so v razpravi pred glasovanjem nasprotovali v SDS in NSi. V poslanski skupini SDS so Kogovšek Šalamon označili za »levo politično aktivistko, ki skrajne ideje, v katere verjame, uresničuje skozi svoje aktivistično delovanje«. Ob tem so spomnili na njeno vodenje Mirovnega inštituta. Z njeno izvolitvijo se politizacijo ustavnega sodišča nadaljuje, menijo.

V NSi so izpostavili, da bi morala biti na ustavnem sodišču zagotovljena največja možna uravnoteženost nazorskih pogledov. Kandidatki so zato odklonili podporo, za naprej pa pričakujejo, da bo podpora med parlamentarnimi strankami usklajena, s tem pa zagotovljena ideološka nevtralnost ustavnega sodišča.

Podporo kandidatki pa so napovedali v koaliciji, kjer so kandidatko že na seji mandatno-volilne komisije označili za visoko kvalificirano. Izpostavili so njeno zavzemanje za ranljive skupine in prepričanje, da bo ravnala v skladu z ustavo in zakoni.

Zakon o ustavnem sodišču določa, da je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvoljen državljan Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je star najmanj 40 let.

DZ za viceguvernerja vnovič postavil Primoža Dolenca

DZ je danes s 54 glasovi za in 26 proti za viceguvernerja Banke Slovenije imenoval Primoža Dolenca. Ta bo v svetu Banke Slovenije nasledil viceguvernerko Ireno Vodopivec Jean, ki jo je DZ na njeno željo že razrešil. S tem se bo vrnil v svet Banke Slovenije, kjer je od aprilskega izteka svojega prejšnjega mandata svetovalec.

Ilešiča podprli za mesto kandidata za sodnika na Sodišču EU

Poslanci DZ so na današnjem glasovanju Marka Ilešiča podprli za mesto kandidata za sodnika na Sodišču EU. Ilešič, ki to funkcijo opravlja od leta 2004, je prejel 48 glasov podpore, njegov konkurent Jure Vidmar pa 12. Neveljavnih je bilo 22 glasovnic, je sporočila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.