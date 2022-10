Nosilci list kandidatov za člane v 25-članskem mestnem svetu Mestne občine Slovenj Gradec so po posameznih volilnih enotah Gregor Raj, Jože Lenart in Vinko Vrčkovnik, sicer pa so danes predstavili tudi kandidate za mestne četrti in vaške skupnosti.

Med ključne projekte, za katere se bodo zavzemali v slovenjgraški občini, uvrščajo izgradnjo novega bloka kirurgije v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, izgradnjo novega krila enote Doma starostnikov v Slovenj Gradcu in ustanovitev samostojnega javnega zavoda, saj zdaj ta enota sodi pod okrilje Koroškega doma starostnikov s sedežem v Črnečah.

Prav tako se bodo zavzemali za dokončanje obnove starega mestnega jedra z izgradnjo tržnice in garažne hiše ter za obnovo in dograditev športne dvorane, da bi zagotovili njeno večnamenskost. Med predloge spada tudi ponovna umestitev in izgradnja železniškega priključka na relaciji med Šentjanžem pri Dravogradu in industrijsko cono Pameče pri Slovenj Gradcu.

Kot so še sporočili iz Gibanja Svoboda Slovenj Gradec, bodo ključna področja njihovega delovanja boj proti draginji in preprečevanje revščine ter zmanjševanje energetske krize in zmanjševanje stroškov energije. Prav tako se bodo zavzemali za izboljšanje samooskrbe in zeleni preboj, dostopno in učinkovito primarno zdravstvo, cilj pa je tudi promovirati in ustvarjati slovenjgraško občino kot zeleno turistično destinacijo.

Sicer pa je edini županski kandidat v Mestni občini Slovenj Gradec na prihajajočih lokalnih volitvah dosedanji župan Tilen Klugler, ki kandidira s podpisi volivcev, za mestni svet pa tudi s svojo neodvisno Listo župana Tilna Kluglerja.

Skupno je bilo za mestni svet vloženih osem kandidatur. Poleg Gibanja Svoboda in Liste župana Tilna Kluglerja so kandidatne liste vložile še stranke Levica, NSi, SD, SDS in Piratska stranka Slovenije ter Slovenjegraška lista za mesto in vas.