Minister za delo Luka Mesec je po današnji seji vlade povedal, da se bodo pokojnine s predčasno redno uskladitvijo že z novembrom zvišala za 4,5 odstotka, kar je enako kot so se letos povišale plače v javnem sektorju. Povprečna pokojnina, ki znaša 777 evrov se bo na ta način zvišala za 35 evrov na 812 evrov.

Domovom za starejše, ki so se zaradi vse višjih cen energije in hrane ter dviga plač znašli v finančnih težavah, in med katerimi so nekateri napovedovali tudi do 30-odstoten dvig oskrbnin, pa bo vlada namenila 12 milijonov evrov, dvig oskrbnin pa je omejila na 4,5 odstotka, torej enako kot se bodo zvišale pokojnine.

Na vladi so sprejeli tudi pogajalska izhodišča glede minimalne plače. Kot je pojasnil Mesec, se bo minimalna plača, ki trenutno znaša 778 evrov neto, še letos uskladila z rastjo minimalnih življenjskih stroškov, v naslednjem letu pa še z rastjo inflacije. Na ta način bo po njegovih besedah višja od 850 evrov neto.