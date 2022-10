Nekdanji državni sekretar na ministrstvu za promet Verlič je župan Grosupljega postal leta 2010, ko je v drugem krogu županskih volitev le za las premagal Iztoka Vrhovca, ki je kandidiral s podpisi volivcev. Precej bolj prepričljivi sta bili Verličevi naslednji zmagi. Na volitvah leta 2014 je s skoraj 73 odstotki glasov slavil že v prvem krogu, še nekaj višji delež glasov, nekaj več kot 76 odstotkov, je dobil na županskih volitvah leta 2018, na katerih se je pomeril s kandidatom takratne SMC Dušanom Rusom.

Verlič, ki bo decembra dopolnil 60 let, ima doktorat znanosti s področja gradbeništva, poleg županovanju pa je večino svoje poklicne poti namenil prometu in infrastrukture. Prav omenjenima področjema v Grosupljem dajejo velik poudarek. Med drugim si zavzema za čim večjo pretočnost in povezanost prometa v občini, aktiven je pri revitalizaciji železniške proge od Ljubljane, mimo Grosupljega proti Novemu mestu in Beli krajini. Velik poudarek daje povezovalnosti.

Njegov protikandidat, 50-letni Boštjan Boh, v programu izpostavlja zavzemanje za urejeno in čisto občino, za sprejem vseh otrok v vrtce, uvedbo participativnega proračuna, ureditev romskih vprašanj in oživitev družbenega življenja v Grosupljem. Med drugim bi za promet delno zaprl Kolodvorsko cesto in jo namenil družabnim dejavnostim, uvedel bi brezplačne ure parkiranja ter se zavzel za gradnjo športnega, adrenalinskega in pasjega parka. Kot svojo prednost navaja, da prihaja iz vladne stranke, ki ima moč odločanja.

Miha Legin se v tekmo v Grosupljem podaja kot najmlajši, saj je pred kratkim dopolnil 31 let. Če bo izvoljen, obljublja, da bo neodvisen kandidat. Kot pravi, je biti neodvisen najtežja pot, a verjame, da jo bodo volivci nagradili. Med drugim obljublja ureditev javne infrastrukture, več družinskih zdravnikov v Zdravstvenem domu Grosuplje, spodbuditev gradnje prizidka OŠ Brinje, uvedbo participativnega proračuna ter obuditev javnega življenja v občini in širše.

Za volitve v občinski svet občine Grosuplje je vloženih devet kandidatnih list. Eno mesto v občinskem svetu je rezervirano za romskega svetnika.