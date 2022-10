Spodbujanje otroške ustvarjalnosti, ekološka vzdržnost in ustvarjanje dodane vrednosti s poslovnim sodelovanjem so vodila Mercatorjevega projekta Bele embalaže, v katerem sodelujejo Atlantic Grupa, Medex, Fructal in Koncern Bambi. Bela embalaža namreč otroke spodbuja k ustvarjalni igri in razvijanju ročnih spretnosti, hkrati pa k trajnostnemu vedenju in premisleku, da embalaže ni treba takoj zavreči, saj lahko zanjo poiščemo nove namene in jo znova uporabimo. Podjetja, ki sodelujejo v projektu, tako postavljajo nov zgled dobre prakse pri iskanju rešitev, ki prinašajo koristi za vse deležnike. Eden od ciljev projekta bele embalaže je preveriti, v kolikšni meri ljudje svojo naklonjenost trajnostnim spremembam izkažejo tudi pri nakupnih odločitvah in ali je tudi to lahko eden od načinov, kako varovati okolje v smislu zmanjševanja uporabe kemičnih sredstev. Pri belih embalažah je namreč porabljenih kar 60 odstotkov manj tiskarske barve.