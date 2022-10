Policisti so na 42-letnika postali pozorni, ko je z nezanesljivo vožnjo ogrožal ostale udeležence v promet in na enem od krožišč v Krškem trčil v prometni znak. Kmalu so ga izsledili in ustavili. Med postopkom so ugotovili, da vozi neregistriran avtomobil, v litru izdihanega zraka pa so mu namerili en miligram alkohola oziroma 2,08 promila alkohola v krvi.

Med postopkom je 42-letnik napadel policista, ga brcnil in lažje poškodoval. Ves čas je policiste tudi žalil in se fizično upiral, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in pridržali.

Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov mu bodo izdali plačilni nalog, na sodišče naslovili obdolžilni predlog in na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja napada na uradno osebo, so še sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.