Včeraj popoldan so policisti v Mozirju prejeli prijavo zaskrbljenega občana o nezanesljivi vožnji udeleženca v prometu. Moški je močno vijugal po cesti in s tem ogrožal tako sebe kot druge. »Voznika smo ustavili, preizkus z alkotestom je pokazal, da je imel okoli dva promila in pol alkohola v krvi,« so sporočili iz Policijske uprave Celje. Voznika so pridržali do streznitve, čaka ga še obdolžilni predlog.

Dodali so, da je bil v avtu mlajši otrok, za katerega je potem poskrbela mama. Policisti znova opozarjajo, da alkohol ne sodi v promet. V zadnjih letih je bil vzrok skoraj polovice najhujših nesreč prav vožnja pod vplivom alkohola.