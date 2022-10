»V Bahmutu se najbolj kaže norost ruskega poveljstva. Dan za dnem, že več mesecev, pošiljajo ljudi v smrt in intenzivno obstreljujejo okolico,« je dejal Volodimir Zelenski in pri tem zatrdil, da kljub intenzivnosti spopadov ukrajinske sile uspešno branijo svoje položaje. Intenzivnost spopadov v regiji je potrdil tudi svetovalec ukrajinskega predsednika Oleksij Arestovič, ki je opozoril, da so ruske sile nedavno izvedle osem ločenih napadov na Bahmut, vendar so bile vsakič potisnjene nazaj.

Mesto Bahmut leži ob glavni cesti, ki vodi do mest Slovjansk in Kramatorsk, ki sta prav tako pod ukrajinskim nadzorom. Strokovnjaki trdijo, da mesto samo po sebi ni strateško pomembno, če pa bi padlo v ruske roke, bi se bližnja mesta vrnila v doseg ruskega topništva, poroča BBC.

V okolici Bahmuta sicer delujejo tudi enote zasebne vojaške skupine Wagner. V nedeljo je ustanovitelj skupine Jevgenij Prigožin priznal, da je rusko napredovanje v regiji počasno, in dejal, da vojaki napredujejo le 100 do 200 metrov na dan. »Naše enote vsakič naletijo na silovit sovražnikov odpor in ugotavljam, da je sovražnik dobro pripravljen, motiviran ter deluje samozavestno in usklajeno. To pa našim borcem ne preprečuje napredovanja,« je še dodal.

Zelenski je medtem v svojem govoru poročal o uspehih ukrajinskih sil tudi v južni regiji Herson, kjer je Rusija pred dnevi odredila evakuacijo civilistov. Čeprav ni podal konkretnih informacij, je zatrdil, da ukrajinske sile krepijo svoje položaje povsod na fronti, zmanjšujejo zmogljivosti okupatorjev, uničujejo njihovo logistiko in pripravljajo dobre novice za Ukrajino.

Regijo Herson je po navedbah proruskih okupacijskih oblasti zapustilo že vsaj 70.000 ljudi, Arestovič pa je v sredo opozoril, da se ruske sile v regiji pripravljajo na svojo najtežjo bitko doslej in da so bili v regijo poslani tudi na novo mobilizirani ruski vojaki.

V okolici Kijeva znova ruski letalski napadi

Po navedbah ukrajinskih oblasti so ruske sile v sredo zvečer izvedle nove zračne napada v okolici Kijeva in na jugu države. V prestolnici so se oglasili štirje zračni alarmi, večino brezpilotnih letal pa naj bi prestregle ukrajinske sile. Podatkov o žrtvah in drugi škodi zaenkrat še ni.

O napadih v okolici prestolnice je na Telegramu poročal guverner kijevske regije Oleksij Kuleba, ki pa ni navedel njihove točne lokacije. Sporočil je le, da so na kraj dogodka že bili napoteni reševalci, nekaj letal pa naj bi ukrajinske sile prestregle.

Pred polnočjo je ruska vojska nad jugom Ukrajine izstrelila več kot 20 brezpilotnih letal iranske izdelave tipa šahed-136, so danes sporočile ukrajinske letalske sile. 19 jih je bilo sestreljenih, večina nad Odeso.

O ruskih napadih in posledično o požarih so poročali tudi v mestu Zaporožje, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Proruske oblasti na Krimu poročajo o zračnem napadu na termoelektrarno

Proruske oblasti na polotoku Krim so danes sporočile, da je bila termoelektrarna na polotoku ponoči tarča napada z brezpilotnim letalom. Napad naj ne bi terjal smrtnih žrtev, oskrba z elektriko pa ostaja nemotena, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Danes ponoči je prišlo do napada brezpilotnega letala na termoelektrarno Balaklava. Transformator je minimalno poškodovan. Žrtev ni bilo,« je na Telegramu sporočil s strani Rusije imenovani guverner Sevastopola Mihail Razvožajev in zatrdil, da incident ni vplival na oskrbo Sevastopola in polotoka z elektriko. Med nočnim napadom je zagorel transformator, ki pa takrat ni bil priključen na omrežje. »Zaposleni v elektrarni so hitro pogasili požar,« je še dodal.

Na polotoku, ki je od leta 2014 pod rusko oblastjo, je v zadnjih mesecih odjeknilo več eksplozij na vojaških objektih in bilo izvedenih več napadov z brezpilotnimi letali. Do najnovejšega napada prihaja v času, ko Ukrajina beleži uspehe v južni regiji Herson, kjer je Rusija pred dnevi odredila evakuacijo civilistov.