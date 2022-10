Poleg Milančanov sta si napredovanje v osmino finala danes priborila še Liverpool in Porto, ki sta se pridružila Napoliju, Bayernu in Bruggu, ti so si napredovanje zagotovili že po štirih krogih, ter Chelseaju, Real Madridu, Manchester Cityju, Borussii Dortmund, Paris St. Germainu in Benfici, ti so napredovali v torek.

Handanović je veliko premoč in visoko zmago zmago svojih soigralcev spremljal s klopi, videl pa je štiri gole, dva je prispeval Edin Džeko, po enega pa Henrih Mhitarjan in Romelu Lukaku. Milančani imajo pred zadnjim krogom v skupini šest točk prednosti pred Barcelono, ki je že pred tekmo z doslej stoodstotnim Bayernom ni imela več možnosti za napredovanja, nato pa obračun z Nemci tudi izgubila z 0:3 in bo v nadaljevanju sezone igrala v evropski ligi. Gole za Bayern so dosegli Sadio Mane, Eric Maxim Choupo-Moting in Benjamin Pavard.

Osmine finala pa letos ne bo videl Jan Oblak. Po zmagi Porta, ki je z dvema goloma Mehdija Taremija in enim Stephena Eustaquia ter Evanilsona kar s 4:0 v gosteh premagal doslej stoodstotni Brugge (do tega kroga ni prejel niti enega zadetka, tokrat pa je pri izidu 0:1 zapravil enajstmetrovko), je ekipa slovenskega reprezentanta za ohranitev možnosti potrebovala zmago proti Bayerju iz Leverkusna. A je ni dosegla, igrala je le 2:2, potem ko je dvakrat zaostajala.

V 98. minuti je prišla do priložnosti za zmago, saj je sodnik po ogledu video posnetka pokazal na belo točko zaradi igranje nemškega branilca z roko. Vratar Lukas Hradecky je strel Yannicka Carrasca ubranil, odbito žogo je Saul Niguez z glavo poslal v prečknik, Rtretji poskus Atletica pa je zadel prav Carrasca in končal izven igrišča.

V skupini A je Ajax proti Liverpoolu lovil zmago in ohranitev teoretičnih možnosti za drugo mesto. V prvem polčasu je imel kopico priložnosti, že v drugi minuti zadel vratnico, za neizkoriščene priložnosti pa ga je kaznoval Mohamed Salah. Po prejetem golu so Nizozemci povsem popustili in prejeli še dva gola, strelca sta bila Darwin Nunez, pred tem je zadel tudi vratnico, in Harvey Elliott.

Prvo mesto v skupini je potrdil Napoli, ki je še petič zmagal, drugič v sezoni je bil boljši od škotske ekipe Glasgow Rangers. Tokrat je zmagal s 3:0, dva zadetka je prispeval Giovanni Simeone, sicer sin Oblakovega trenerja Diega Simeoneja, enega pa Leo Ostigard.

Najbolj negotovo je v skupini D, kjer imajo pred zadnjem krogom še vse ekipe možnost napredovanja. Tottenham ima osem točk, Sporting in Eintracht Frankfurt sedem, Marseille pa šest. V petem krogu sta Tottenham in Sporting remizirala z izidom 1:1, Portugalci so povedli, Rodrigo Bentancur je v 80. minuti izenačil, v sodnikovem dodatku je mrežo zatresel še Harry Kane, vendar je sodnik gol po ogledu posnetka razveljavil.