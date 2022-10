Čeprav so mnogi po razočaranju na evropskem prvenstvu, ko je Slovenija v četrtfinalu klonila proti kakovostno precej skromnejši Poljski, menili, da bi selektor Aleksander Sekulić moral dobiti nogo, je 44-letni Ljubljančan na koncu ostal na položaju. Tudi zavoljo tega, ker se nezadržno bližata sila pomembni tretja in četrta tekma drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Izraelu in Nemčiji. Košarkarska zveza Slovenije (KZS) bi namreč ob morebitni menjavi novega selektorja nemudoma porinila v neugoden položaj, ob tem pa ta praktično ne bi imel nikakršnega časa na moštvo prenesti svoje zamisli. Sekulić je tako dobil novo priložnost, jasno pa je, da lahko na funkciji ostane le v primeru uvrstitve na svetovno prvenstvo, pa še to ni povsem stoodstotno. Če pri KZS po prvenstvu stare celine niso posegli po selektorski menjavi, pa so pretresli trenerski štab. V njem namreč ne bo več Jerneja Valentinčiča in Dragiše Drobnjaka, ki ju bo nadomestil Luka Bassin. »Premlevamo, kako se najbolje pripraviti na preostale štiri obračune v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki bodo za nas sila pomembne. Zaenkrat tega še ne bi komentiral,« se je naše informacije odzval generalni sekretar KZS Radoslav Nesterović.

Slovenija se bo v novembrski boj proti Izraelu in Nemčiji sicer podala iz ugodnega položaja, saj ima v skupini J na tretjem mestu, ki še pelje na svetovno prvenstvo, dve zmagi prednosti pred Izraelom, a se lahko v primeru novembrskega črnega scenarija vse skupaj hitro spremeni. Sekulić bo imel v prihajajočem ciklu sila okrnjeno zasedbo, saj bodo od dvanajsterice z evropskega prvenstva na voljo le Žiga Samar, Aleksej Nikolić, Edo Murić in Luka Rupnik, pri čemer je zadnji še brez kluba in po vsej verjetnosti ne bo na seznamu. Če bi bilo vse normalno, bi bila zraven še Jaka Blažič in Zoran Dragić, a sta poškodovana. Blažiča mučijo težave s hrbtom, Dragić pa še okreva po strgani stegenski mišici s tekme osmine finala proti Belgiji. Vprašaj še vedno visi nad prihodom Gregorja Hrovata, ki sicer pri Dijonu v Franciji blesti, saj je mesto na prvenstvu stare celine izgubil z zakulisnimi igrami. Odlično pri turškem Konyasporu igra naturalizirani Jordan Morgan, ki je obljubil prihod, medtem ko je Mednarodna košarkarska zveza Fiba s premikom vseh kvalifikacijskih tekem na petek in ponedeljek omogočila potencialen prihod evroligaškim igralcem na vsaj eno tekmo. V tem primeru bi Sekulić lahko računal še na Klemna Prepeliča in Gregorja Glasa.

»Pogovarjali smo se z agentoma Klemna Prepeliča in že prej tudi Gregorja Glasa. V sodelovanju z njima in igralčevima kluboma bomo poskušali najti način, da nam pomagata. Jordan Morgan je obljubil, da nam bo pomagal, medtem ko smo bili z Gregorjem Hrovatom po evropskem prvenstvu v kontaktih. S selektorjem sta imela odkrit pogovor, po katerem si je igralec vzel čas za premislek, njegovo odločitev pa pričakujemo v naslednjih dneh,« je še povedal Nesterović.