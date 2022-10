Med najbolj zadovoljnimi so bili po torkovih tekmah lige prvakov zagotovo v taboru Chelseaja. Z zmago v Salzburgu (2:1) so si krog pred koncem skupinskega dela tekmovanja že zagotovili uvrstitev v osmino finala in tudi prvo mesto v skupini E. Londončani so v prvem polčasu povedli z golom Matea Kovačića, v začetku drugega je izenačil Chukwubuike Adamu, zmago Chelseaju pa je zagotovil Kai Havertz, in to tri minute po tem, ko je v domači ekipi v igro vstopil Benjamin Šeško. Slovenski reprezentant je tudi zapravil eno od redkih priložnosti Salzburga za izenačenje. »Lepo je bilo doseči gol v mestu, v katerem sem rojen. Na tekmi so bili tudi moji starši in prijatelji, zato sem še toliko bolj vesel, da sem zatresel domačo mrežo,« se je prvega gola na tekmi v Salzburgu veselil Mateo Kovačić, hrvaški reprezentant v dresu Londončanov.

Delo za hrvaško policijo

V drugi tekmi skupine E je Milan v Zagrebu vse dvome o zmagovalcu rešili že po eni uri igre, ko je domačega vratarja iz enajstih metrov za 3:0 premagal Olivier Giroud. Z zmago s 4:0 se je Milan prebil na drugo mesto v skupini E, medtem ko Dinamo v Evropi, vendar le v evropski ligi, lahko obdrži le zmaga v zadnjem krogu rednega dela nad Chelseajem v Londonu in poraz Salzburga v Milanu. Prav dvoboj med Milanom in Salzburgom bo odločal tudi o drugem mestu. Tekmo v glavnem mestu Hrvaške so sicer zaznamovali tudi neredi navijačev. Hrvaška policija je do konca tekme aretirala 14 navijačev, štiri hrvaške in deset italijanskih. Na poti v Zagreb naj bi navijači Milana okradli tudi trgovino na bencinski postaji na avtocestnem počivališču Devin, tako da je morala posredovati italijanska policija.

Čeprav je aktualni evropski prvak Real iz Madrida v Leipzigu v skupini F ostal praznih rok (poraz z 2:3), se je ob remiju Šahtarja Donecka v Glasgowu proti Celticu (1:1) že uvrstil v osmino finala. S tremi osvojenimi točkami pa je na dobri poti tja tudi Leipzig, za katerega je v 84. minuti v igro vstopil tudi nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl. »Na igrišče smo stopili zaspano, brez prave intenzivnosti in agresivnosti. Kar dva gola smo dobili po prekinitvah, kar je nedopustno. Preprosto ne bi smeli dobiti dveh golov na podoben način,« po tekmi ni skrival razočaranja Thibaut Courtois, vratar Reala, ki je bil verjetno boljše volje, ko je izvedel za rezultat iz Glasgowa. Če bi zmagal Šahtar, bi morala četa Carla Ancelottija svojo kožo reševati v zadnjem krogu, tako pa bo vanj vstopila popolnoma razbremenjena. Največjo priložnost, ne samo tekme v Glasgowu, pač pa kar vseh torkovih obračunov, je zapravil Danilo Sikan. Ukrajinski napadalec je po podaji Mihajla Mudrika z nekaj metrov popolnoma sam zgrešil prazna vrata domače ekipe. O drugem mestu bo tako odločala tekma med Šahtarjem in Leipzigom, ki bo prihodnjo sredo v Varšavi.

Sedem golov PSG

Čeprav sta si v skupini G Borussia Dortmund in Manchester City priigrala kar nekaj priložnosti, gostje so po zaslugi Riyada Mahreza zapravili tudi enajstmetrovko, se je tekma v Dortmundu, edina izmed osmih torkovih, končala brez golov. Z izidom so bili zadovoljni v obeh taborih, saj sta si obe ekipi že zagotovili napredovanje v osmino finala. V evropski ligi bo po zmagi nad Köbenhavnom (3:0) evropsko pomlad nadaljevala Sevilla. Po en gol so dosegli Youssef En-Nesyri, Isco in Gonzalo Montiel.

Tudi v skupini H je vse odločeno, vsaj kar se uvrstitve v osmino finala tiče. PSG je predvsem po zaslugi Lea Messija in Kyliana Mbappeja visoko premagal Maccabi iz Haife (7:2). Argentinec je ob dveh golih dodal še dve asistenci, trenutno najboljše plačani nogometaš na svetu pa je tudi zadel dvakrat in je bil po tekmi s šestimi goli najboljši strelec letošnje izvedbe lige prvakov. Zato pa je bilo bolj napeto v Lizboni, kjer je Benfica proti Juventusu vodila že s 4:1, v zadnjih 15 minutah tekme pa sta poraz gostov iz Torina ublažila Arkadiusz Milik in Weston McKennie. Ali bo Juventus spomladi sploh igral v evropski ligi, bo odvisno od razpleta v zadnjem krogu. Torinčani bodo v njem gostili Parižane, medtem ko bodo Izraelci doma igrali s Portugalci. Za nameček se je v 70. minuti pri Juventusu poškodoval še napadalec Dušan Vlahović, tako da je zdaj v skrbeh še srbski selektor Dragan Stojković, kajti svetovno prvenstvo v Katarju je vse bližje.

Semafor lige prvakov Skupinski del, 5. krog, skupina E: Salzburg – Chelsea 1:2 (0:1, Adamu 49; Kovačić 23, Havertz 64), Dinamo Zagreb – Milan 0:4 (0:1, Gabbia 39, Rafael Leao 49, Giroud 59/11-m, Ljubičić 69/ag), vrstni red: Chelsea 10, Milan 7, Salzburg 7, Dinamo 4; skupina F: Celtic – Šahtar Doneck 1:1 (1:0, Giakoumakis 34; Mudrik 58), Leipzig – Real Madrid 3:2 (2:1, Gvardiol 13, Nkunku 18, Werner 81; Vinicius Junior 44, Rodrygo 90+3/11-m), vrstni red: Real Madrid 10, Leipzig 9, Šahtar 6, Celtic 2, skupina G: Sevilla – Köbenhavn 3:0 (0:0, En-Nesyri 61, Isco 88, Montiel 90+2), Borussia (D) – Manchester City 0:0, vrstni red: Manchester City 11, Borussia (D) 8, Sevilla 5, Köbenhavn 2; skupina H: PSG – Maccabi Haifa (7:2 (4:1, Messi 19, 45, Mbappe 32, 64, Neymar 35, Goldberg 67/ag, Soler; Seck 38, 50), Benfica – Juventus 4:3 (3:1, Antonio Silva 17, Joao Mario 28/11 m, Rafa Silva 35, 50; Kean 21, Milik 77, McKennie 79), vrstni red: PSG in Benfica po 11, Juventus in Maccabi po 3.