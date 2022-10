Naše in vaše sirote

Visoko noseča temnopolta ženska v živobarvnih oblačilih je sedela na klopci, ki obdaja legendarni kostanj ob Celovški cesti v Ljubljani. Glavo je imela sklonjeno, z rokami si je zakrivala obraz. Nosečnica, ki joče? Begunka, ki nima kam? Razjahala sem kolo in poskušala izvedeti, ali morda potrebuje pomoč. Dvignila je obraz in me pomirila s širokim nasmehom. Ne, ni jokala, čakala je na sina – nasmejanega, zgovornega najstnika, ki mi je nato vse razložil. V lepi slovenščini.