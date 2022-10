Odprava nadzora na mejah Hrvaške s sosednjimi članicami EU se mora zgoditi do konca leta, je dejal poročevalec evropskega parlamenta za vstop Hrvaške v schengen Paulo Rangel. Njegovo poročilo so pred tem potrdili predstavniki odbora evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE). To pomeni, da Hrvaško do vključitve v schengensko območje ločita zgolj še dve formalni postaji v evropskih institucijah.

Rangel je izpostavil, da je Hrvaška prestala najobsežnejšo evalvacijo za članstvo v schengnu v primerjavi s katero koli drugo članico EU. »Izpolnila je 281 priporočil na osmih področjih schengenskega pravnega reda. Komisija in Svet EU sta potrdila, da je Hrvaška pripravljena na polno uporabo schengenskih pravil. LIBE se popolnoma strinja,« je dejal Rangel, ki pričakuje širjenje schengna na vzhodne in južne meje Hrvaške do konca leta.

Poročilo portugalskega poslanca bo na dnevnem redu plenarne seje evropskega parlamenta 9. novembra, ki bo mnenje poslal Svetu EU. Nato bodo končno odločitev o hrvaškem vstopu v schengen, predvidoma na svojem zadnjem letošnjem zasedanju 9. decembra, morali sprejeti notranji ministri EU.

Največ kritik zaradi policijskega nasilja

Že decembra lani je Svet EU potrdil, da Hrvaška izpolnjuje vse pogoje za članstvo v schengnu. Evropski poslanci odbora LIBE sedaj pozivajo Svet EU, naj nadaljuje postopek in dokončno odloči o članstvu Hrvaške v schengnu. Glede na to, da je odbor LIBE praktično prevzel predlog sveta, se zdi, da je postopek čisto na koncu, kljub temu da so v evropskem parlamentu obstajali pomisleki o popolni pripravljenosti Hrvaške za članstvo v schengenskem klubu. Na odboru LIBE je bilo sicer vloženih nekaj kompromisnih amandmajev. Z njimi so Hrvaško pozvali, naj evropski parlament in Svet EU v šestih mesecih po vstopu obvesti o izvajanju akcijskega načrta za upravljanje zunanjih meja EU. To se nanaša predvsem na neodvisen mehanizem nadzora nad delom policistov, ki so deležni številnih obtožb mednarodnih humanitarnih organizacij in medijev za prisilno vračanje migrantov iz območja EU.

Med razpravami o vstopu Hrvaške v schengen v EP so zaradi sporne prakse ravnanj in nasilja hrvaških obmejnih organov nad prebežniki največ kritik Zagrebu namenili levičarski in zeleni poslanci. Kot ena ključnih referenc je bila tudi odločitev evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) novembra lani o odgovornosti Hrvaške za smrt šestletne afganistanske deklice Madine Hussiny, ki je umrla v noči 17. novembra 2017, ko je nanjo naletel vlak nedaleč od hrvaško-srbske meje.

Do tragedije je prišlo potem, ko je skupaj s člani svoje družine nezakonito vstopila na Hrvaško, potem pa bila tudi nezakonito izgnana s Hrvaškega, ker družini niso omogočili pravice do iskanja azila. Gre za prvo sodbo ESČP, da je bil nekdo žrtev »pushbacka« (nasilnega vračanja). V sodbi so namreč navedli, da je Hrvaška kršila pravico do življenja, prepovedi mučenja, nečloveškega ravnanja in kolektivnega izgona, pravico do varnosti in svobode ter pravico do individualne zahteve.

Plenković ne pričakuje težav

Odbor LIBE je prav tako pozval evropsko komisijo, naj v svoj schengenski evalvacijski program vključi ocene upravljanja zunanjih meja, ki vključujejo tudi spoštovanje temeljnih človekovih pravic. Evropsko komisijo zato prosijo, da v svoje ocene vključi obiske na Hrvaškem. Slovenski evroposlanec Matjaž Nemec (S&D) je povedal, da je ravno na njegovo pobudo LIBE podprl poziv EK po vnovični oceni izpolnjevanja evropske zakonodaje s strani Hrvaške glede upravljanja zunanje meje, tudi zaradi razkritja nasilja hrvaških obmejnih organov nad prebežniki.

Tudi če bo evropski parlament sprejel omenjena dopolnila, v Zagrebu ne pričakujejo, da bi prišlo do večjih težav pri njihovem vstopanju v schengen. Oblasti trdijo, da si prizadevajo za uveljavitev sodbe EČSP, kar pomeni tudi novo preiskavo o odgovornih za smrt deklice, dodatnih evalvacij pa ne doživljajo kot problem, saj so jih že vajeni v postopku pridruževanja schengnu od leta 2016.

Hrvaški premier Andrej Plenković je prepričan, da bo smer njegove vlade pripeljala do strateškega uspeha države – članstva Hrvaške v evrskem in schengenskem območju »čez dva meseca«, ko bo Hrvaška še bolj poglobila svoje vezi z jedrom EU. Tako bo uresničena ambicija sosedov, da bo Hrvaška lahko v desetem letu po vstopu v EU sočasno z uvedbo evra postala tudi članica schengna. Sicer pa za vstop v evrsko območje obstaja jasna odločitev Sveta EU, da se bo to zgodilo s 1. januarjem 2013. Za schnegen takšne odločitve še ni.

Sodeč po neuradnih signalih iz EU je pričakovati, da bodo mejne kontrole med Slovenijo in Hrvaško po 31 letih z novim letom znova odpravljene, kar bo olajšalo življenje predvsem obmejnim prebivalcem, a tudi potnikom. Na Hrvaškem se prav tako veselijo odprave čakalnih dob predvsem na mejnem prehodu Bregana (Obrežje). Toda počakati je treba še do končne odločitve Sveta EU.

Hrvaška prednost pred Bolgarijo in Romunijo Čeprav se bo decembra odločalo tudi o članstvu Bolgarije in Romunije v schengnu, je vse bolj jasno, da Hrvaška ne bo v istem schengenskem paketu s članicama, ki izpolnjujeta pogoje za schengen, a sta že enajst let pred njenimi vrati. Hrvaška prednost je v tem, da nima meje z Grčijo, od koder prihaja največ nezaželenih migracij v EU. Manj pomislekov za sprejem najmlajše članice EU v schengen se poraja tudi zaradi turizma. Hrvaškim gostom iz srednje in zahodne Evrope veliko pomeni potovanje na počitnice brez dodatne gneče na meji.

Plenković: Enostranske izjave niso zavezujoče Hrvaški premier Andrej Plenković je včeraj kot nezavezujočo zavrnil morebitno posebno izjavo Slovenije, da bo podprla vstop Hrvaške v schengen le, če bo Zagreb sprejel arbitražno sodbo, o čemer je v sredo poročal časnik Delo. Poudaril je, da Hrvaška izpolnjuje vse kriterije za vstop v schengensko območje in da bo po potrditvi v Svetu EU decembra »zadeva končana«. Dopustil je možnost, da bo Slovenija v tem procesu sprejela enostransko izjavo. »V svojih izjavah lahko povemo, kar hočemo,« je dejal Plenković in poudaril, da enostranske izjave niso zavezujoče. Iz slovenske vlade so sporočili, da ima vstopanje Hrvaške v schengen načelno podporo Slovenije, vstop Hrvaške v to območje pa je v skupnem evropskem interesu. Spomnili so, da je za Slovenijo arbitražna odločitev dokončna in je v Sloveniji formalnopravno potrjena z zakonom o evidentiranju državne meje s Hrvaško iz decembra 2017. Slovenska politika je primarno dolžna zavarovati nacionalne interese, zato se bodo dokončne odločitve sprejemale v državnem zboru, so še sporočili.