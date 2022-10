Ko v evropskem motorju, zavezništvu med Francijo in Nemčijo, zaškriplje, to ni dobro za celotno EU. Prav zaradi nujnega sodelovanja pri več vprašanjih sta se včeraj v Elizejski palači vendarle sešla francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Olaf Scholz. Do srečanja je prišlo na povabilo Macrona, in to kljub razlikam med Berlinom in Parizom, ki so prejšnji teden vodili do enostranske francoske odpovedi skupnega rednega srečanja obeh vlad.

Toda po večurnih pogovorih, ki sta jih za kamere začela s prešernimi nasmeški, voditelja nista nastopila na skupni tiskovni konferenci, kar je bila prej sicer stalnica ob bolj prisrčnem ozračju med državama. Že to je bilo samo po sebi zgovorno sporočilo. Hotela sta se izogniti novinarskim vprašanjem.

V motorju ostaja pesek

Večurna razprava o odprtih vprašanjih med državama, ki so se nabrala v zadnjih tednih, naj bi prinesla vsaj dogovor, da se bodo pogovori o razhajanjih nadaljevali na ravni mešanih delovnih skupin. Z nemške strani je bilo zgolj sporočeno, da je šlo za zelo intenzivno in partnersko srečanje. Pri ključnih vprašanjih naj bi si oba voditelja zagotovila, da imata enake poglede. »Nemčija in Francija stojita tesno druga ob drugi in se izzivov lotevata skupaj,« je po srečanju preko twitterja sporočil Scholz. Tudi v Elizejski palači so srečanje opisovali kot uspešno, rekoč, da to dokazuje, da partnerstvo med državama ostaja živo.

Vendar so se trenja med državama, ki se očitno nadaljujejo, v minulih tednih predvsem zaradi drugačne nemške politike tako na energetskem kot na obrambnem področju nakopičila do te mere, da so predvsem s strani Macrona padala težke besede, nevsakdanja za sicer najtesnejše partnerstvo dveh držav v EU. Francoski predsednik Macron je ob robu vrha EU, ko so evropski voditelji spet iskali soglasje glede ukrepov za zajezitev cen na energetskem področju, dejal, da ni dobro, če se Nemčija izolira.

Te besede so odražale francosko nezadovoljstvo z močno poudarjeno enostransko politiko Nemčije v zadnjih mesecih, ki se odmika od Macronove želje po močnejši in bolj avtonomni Evropski uniji. Berlin je namreč pri vprašanjih energetske varnosti in obrambe v času velikih sprememb šel po svoji poti nacionalnih interesov. Odločil se je za 100 milijard evrov močno vlaganje v svojo vojsko, kar je odražalo bojazni za nemško nacionalno varnost po začeti ruski agresiji v Ukrajini. S tem ni prišlo do želene krepitve skupne evropske obrambne politike, ki si jo zaradi strateške avtonomije EU močno želijo v Parizu. Nato je na obrambnem področju sledil še nemški projekt evropskega raketnega ščita, za primerno protiraketno obrambo pa se v Berlinu ozirajo po že obstoječih sistemih v Izraelu in ameriški opremi. Francija pri projektu ščita ne sodeluje.

Različno o ceni plina

Državi se močno razhajata tudi pri energetskih vprašanjih. Cenovno kapico na zemeljski plin Francija podpira, Nemčija pa ji nasprotuje iz bojazni, da bi cene plina po njeni uvedbi utegnile še poskočiti in bi dobavitelji plinske posle sklepali z drugimi državami, ki so pripravljeni plačati več. Različni gospodarski interesi z oskrbo se odražajo tudi pri podpori za nov sredozemski plinovod, ki bi povezal Iberski polotok s Francijo.

Dodatno se je nezadovoljstvo z nemško samostojno potjo v EU okrepilo tudi zaradi njenega nasprotovanja skupnemu evropskemu zadolževanju za spopadanje z energetsko cenovno draginjo, medtem ko je sama sprejela 200 milijard evrov obsežen paket pomoči za pomoč gospodinjstvom in podjetjem, za katerega se bo prav tako zadolžila.