Toda iz dobro obveščenih virov smo izvedeli, da je ruska uporaba slovenske fotografije pravzaprav maščevanje. Saj se spomnite, ko so se leta 2020 med epidemijo na ulicah pojavili veleplakati SDS z ruskimi gasilci, ki naj bi bili slovenski? Ne le da so bili nad tem zgroženi slovenski gasilci, tudi Vladimir Putin je tedaj ugotovil, da je bila njegovemu ugledu storjena huda krivica zaradi nehotene povezave s SDS. In zato so nam Rusi kot povračilen udarec spustili svojo foto pasjo bombico.