Zlorabljeno dekle podalo uradno prijavo policiji

Po odmevnem razkritju spolnih zlorab v enem od konjeniških klubov v Ljubljani je policija sprožila preiskavo. Ena od deklet, katere srhljivo zgodbo smo objavili v Dnevnikovem Objektivu, se je opogumila in proti trenerju jahanja na policiji podala tudi uradno prijavo. Odzivi v športni sferi in s pristojnega ministrstva so za zdaj še precej previdni.