Rekla bi, da se spreminja rahljanje neke privzgojene, cerkvene normativne pietetnosti, se pravi, kaj je treba početi. Vprašanje je, na kakšen način se to dogaja. Recimo, grobovi so vse bolj v celoti prekriti z marmorjem, uporabljamo sveče, ki trajajo cele mesece in so električne, tako da je dandanes marsikaj usmerjeno v to, da je treba grob manjkrat obiskati in ga čistiti, vzdrževati, ker nam ponudba danes omogoča, da imamo čistega, urejenega, četudi s plastičnimi in ne vem še kakšnimi rožami. Po eni strani se je odnos torej spremenil, po drugi strani pa vendarle ne tako zelo, saj je vzdrževanost groba še vedno pomemben vidik. Prvi november sicer nikoli ni bil čisto pravi praznik, če tako rečem, ker je bil povezan z mrtvimi. Tako so ga razumeli. Vendar so se ljudje takrat tudi družili, tako da je imel vselej družaben vidik, ko so se srečevali znotraj družine. Nedeljski dnevnik