To sem moral povedati za uvod k razmišljanju o katastrofalnem razvoju situacije na javni RTV, za katero je sokriv tudi Anže Logar. Zdaj nihče med prevzemniki RTV SLO ne skriva več kart; Petrovčičeva prepričuje prepričane in obenem v svoji »nevednosti«”postavlja »turistom« v oddaji vprašanja o smeri razvoja Nove24TV, Pirkovič uvaža v Areno odkrite navijače Janše in narodove izdajalce, Rebernikova uspešno delegira mlade »perspektivne« kadre v Dnevnik in Odmeve, Možina porabi celoten Utrip za polivanje z gnojnico ... Situacija je bistveno slabša, kot sem si pred časom drznil razmišljati v tej isti rubriki.

Zato se priklanjam(o) kolumni Dnevnikove novinarke Tanje Lesničar Pučko, v kateri je tako odlično razgalila vlogo in osebo kandidata Logarja. Tekst že kroži po medmrežju in opravlja pomembno poslanstvo dobrega novinarstva – sili nas k razmišljanju o trenutku in nas budi iz umetne kome. Zdaj gre zares, hudičevo zares! To dokazuje tudi zadnji napad na Niko Kovač, ki je očitno postala prenevarna za Janšev imperij. Ja, prava beseda za sistem, ki ga je uspel veliki vodja vzpostaviti na javni RTV, ki je postala v svojem bistvu negledljiva, nevredna svojega poslanstva.

Zato je zaključno sporočilo Lesničarjeve še kako na mestu: trenutna vlada je še kako odvisna od izida drugega kroga volitev predsednika(ce). Na volišča moramo množično zaradi Nike in preostanka pogumnih novinarjev, ki branijo temelje javnega obveščanja!

Srečo Knafelc, Krvava Peč