Novo mesto. V nedeljo popoldne so svojci obvestili novomeške policiste, da pogrešajo 49-letnika iz Brezja pri Trebelnem, ki naj bi v petek ali soboto odšel neznano kam. Policisti so takoj sprožili iskanje pogrešanega. »Opravili smo več razgovorov z osebami, ki so ga poznale, pri tem pa iskalne aktivnosti še stopnjevali, saj naj bi pogrešani potreboval zdravila, ki pa jih je pustil doma. Pri tem je nastal še splet nesrečnih okoliščin, ki nam je iskanje precej otežil,« je dejal Aleš Burgar, pomočnik načelnika postaje prometne policije Novo mesto.

Policisti so namreč pridobili lokacijo mobilnega telefona pogrešanega. Kazalo je, da je telefon na območju Novega mesta, kar jih je zavedlo in še podaljšalo iskanje pogrešanega. »V ponedeljek smo ugotovili, da je mobilni telefon našel občan v petek zvečer na cesti pri Karteljevem in ga vzel s sabo domov. Mobilni telefon smo seveda zasegli. Na podlagi domnevnega kraja najdbe telefona smo začeli preiskovati širše območje, pri tem smo uporabili tudi dron, s pomočjo katerega smo pogrešanega v torek okoli devete ure našli na območju Karteljevega,« je dejal Burgar.

Odbilo ga je pet metrov stran

V torek malo po deveti uri so truplo pogrešanega našli pri odcepu za Gorenje Kamenje. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka in postavili zaščito pred pogledi. Truplo je ležalo v grmovju kakih pet metrov od roba ceste. Pri ogledu kraja in na podlagi poškodb preminulega so hitro ugotovili, da je bil žrtev prometne nesreče. Sprožili so vse potrebno za preiskavo prometne nesreče s pobegom in izsleditev povzročitelja nesreče. Na kraju so našli tudi nekaj manjših delcev, ki naj bi pripadali motornemu vozilu. V torek okoli poldneva so nato na parkirnem prostoru v Trebnjem izsledili vozilo, ki je bilo pokrito s ponjavo. Poškodbe na vozilu so se ujemale s sledovi, ki so jih našli na kraju dogodka.

Ko je pri vozilu videl policista, je pristopil voznik, mlajši moški. Izkazalo se je, da je v petek zvečer okoli 21.30 vozil po omenjeni cesti in zbil pešca, ki je hodil ob robu. Kot je ob tem dejal Burgar, je pešec hodil po pravilni strani ceste, imel je tudi prižgano lučko na mobilnem telefonu. Ali je bil takoj po trku mrtev, še ni znano, saj obdukcija še ni končana. Čeprav Burger tega ni potrdil, naj bi bil mrtvi ponesrečenec po neuradnih podatkih 49-letni Marjan Bevc iz Brezja pri Trebelnem, za katerega so policisti v nedeljo objavili sporočilo, da ga svojci pogrešajo. Po končani preiskavi bodo policisti zoper osumljenega na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo. Za prometno nesrečo iz malomarnosti s smrtnim izidom je zagrožena kazen do osem let zapora.