Kakšno možnost bi imeli Ukrajinci pri pogajanjih po tem, ko so Rusi zasedli in porušili velik del njihove dežele pobili in potisnili v izgnanstvo več milijonov njihovega prebivalstva? Zgodovina nas uči, da se z zločinci ni mogoče pogajati.

In Putin je nedvomno zločinec, saj je brez vojne napadel suvereno državo, članico OZN. Kakšne so bile možnosti pogajanja s Hitlerjem, ko je ta priključil Avstrijo, nato izsilil priključitev Sudetov, zasedel celotno ČSR in nato brez vojne napovedi (v sodelovanju s SZ) napadel in zasedel Poljsko? Tudi takrat so nekateri »mirovniki« mislili, da bodo rešili svet s pogajanji (denimo Chamberlain).

Ukrajinci so se že večkrat poskusili pogajati s Putinom, toda ta jim je dal jasno vedeti, da se z zasedenih ozemelj nikoli ne bo umaknil. Celo razširil je zasedena ozemlja ter jih na »kalašnikov referendumih« priključil Rusiji. Tako naj bi bil po njegovo vsak poskus Ukrajine do povrnitve okupiranega ozemlja direkten napad na Rusijo.

In s takšnim človekom naj bi se šli Slovenci v solo akciji brez posveta z EU in Ukrajino pogajat ter v primeru neuspeha celo grozit z odpovedjo sankcij in ukinitvijo pomoči? Brez zamere, toda tukaj ste stopili v prevelike čevlje. Preko 140 članic OZN je dvakrat izglasovalo resolucijo, ki poziva Rusijo, da se umakne z okupiranih ozemelj. Proti so glasovale samo Rusija, Belorusija, Sirija in Severna Koreja – res lepa druščina!

In ravno ljudje, ki se sklicujete na partizansko tradicijo, ne bi oboroževali Ukrajine! Pa saj so partizani, ki so se prav tako borili za nacionalno osvoboditev, prejemali orožje in hrano zlasti iz rok »anglo-ameriških imperialistov«. Takšne akcije »mirovnikov« me navajajo na nekoliko »grda« razmišljanja: ali je bila kadarkoli prioriteta komunistov nacionalna osvoboditev ali pa je bila vedno prioriteta revolucija? Pred koroškim plebiscitom so komunisti vpili: »Glasujte za Avstrijo!«. Pakt Hitler-Stalin in odnos partije do Angele Vode je tudi dokaj zgovoren. Izsiljena Dolomitska izjava s strani KP je vsekakor bila izdaja svojih zaveznikov v boju proti okupatorju. Kaj pa pogajanja Velebita z Nemci o skupnem nastopu proti zaveznikom v primeru njihovega izkrcanja v Dalmaciji? To so vprašanja, za katera sem že mislil, da sem našel pravilne odgovore, sedaj pa mi spet vrtajo po možganih.

Reševanje sveta pred nuklearno katastrofo je sicer plemenita misel. Toda ali nas dajanje koncesij agresorju ne pripelje še bliže katastrofi? Zaradi Ukrajine verjetno ne bosta niti Putin, še manj pa Nato, šla v nuklearni spopad. Toda če bo Putin v Ukrajini nagrajen za agresijo, bo poskusil še drugje. Tudi Hitler se ni ustavil v Sudetih in v Čehoslovaški. Morebitni poseg Putina v baltske države, ki so članice Nata, pa bi nedvomno pomenil svetovno vojno in uničenje sveta oziroma vsaj severne hemisfere.

Zelo žal mi je, da sem moral napisati te bridke vrstice prav osebi, ki je za mene med najbolj občudovanimi Slovenci oziroma Slovenkami. Toda po mojem globokem prepričanju bi vsako nadaljevanje akcije »mirovnikov« samo škodilo ugledu in varnosti Slovenije.

mag. Milan Šval, Grosuplje