Člani Planinskega društva Blagovica so leta 2003 ob svoji desetletnici delovanja na Rebri postavili devet metrov visok razgledni stolp. Leseni most, pokrit s skodlami, so postavili na mestu, kjer je nekoč že stala vojaška piramida. »Ker smo majhno društvo, nimamo veliko finančnih sredstev, zato smo bili že takrat odvisni od pomoči drugih. Hvaležni okoliškim kmetom takrat nismo gledali na kakovost lesa, ki je po skoraj dveh desetletjih, kljub rednemu vzdrževanju, klonil pod zobom časa,« je povedal Bojan Pustotnik, predsednik planinskega društva.

Planinci so dotrajani leseni most pred letom in pol zaradi varnosti zaprli, pred pol leta pa se je sesedel sam vase. »Ko smo pospravili, kar je od njega ostalo, smo začeli iskati rešitev. Želja po postavitvi novega stolpa je bila velika. Predlogov in idej ni manjkalo, a do odločitve je preteklo več kot leto dni. Občina Lukovica z županjo na čelu nam je prisluhnila. Lastništvo in birokracija pa seveda zahtevata svoj čas,« je pojasnil Pustotnik in dodal, da je novi stolp ne le višji za dober meter in pol, ampak lepši in veliko trdnejši. »Uporabili smo drug material, kovino z vročim cinkanjem. Zahvala za samo izvedbo gre konstruktorju in izvajalcu Gregorju Barliču in njegovi ekipi, za požrtvovalno delo pa seveda tudi vsem planincem in drugim, ki so s stroji, traktorji in tovornjaki pripomogli k postavitvi stolpa,« je povedal sogovornik, ki natančnega zneska investicije ne pozna. »Tukaj je veliko vlogo odigrala prav občina z županjo Olgo Vrankar, ocenjujem pa, da gre za 25.000 do 30.000 evrov.«

Na Rokovnjaški planinski poti

Razgledni strop je odlično skonstruiran, stopnice, ki so speljane do vrha, pa bodo omogočile dostop vsem pohodnikom. Čeprav so sprva nameravali stolp pokriti, bo zdaj po vsej verjetnosti ostal odprt in tako dopuščal možnost tudi opazovanja zvezd, saj je postavljen stran od svetlobnega onesnaževanja.

Razgledni stolp na Rebri (875 metrov nadmorske višine) nad Dolinami je ena izmed 13 kontrolnih točk urejene Rokovnjaške planinske poti, ki je dolga 58 kilometrov. Z razglednega stolpa na vrhu je pogled na Posavsko hribovje, Menino planino in Kamniško-Savinjske Alpe. Na stolp pridemo z Dolin po Rokovnjaški planinski poti v približno 20, 30 minutah zmernega tempa.