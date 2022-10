Zagreb . S poškodbami na rokah in nogah so v torek popoldne v celici v zagrebškem zaporu v Lepoglavi našli 57-letnega avstrijskega državljana Haralda Kopitza. Prestajal je najvišjo možno, 50-letno kazen zaradi umora svojih treh otrok konec septembra lani. Po pisanju hrvaških medijev si je možakar sodil sam, umrl pa je v rešilcu na poti v bolnišnico. Ministrstvo za pravosodje je že uvedlo strokovni nadzor, s katerim naj bi ugotovili, kaj natančno se je zgodilo in kako je do samomora v nadzorovanem okolju sploh lahko prišlo. Po neuradnih informacijah časnika Jutarnji list je Kopitz zadnje tedne preživljal na oddelku, kjer so povečini zaprti obsojeni zaradi vojnih zločinov. Tja so ga na njegovo željo premestili iz zaporske bolnišnice, kjer je bil v samici pod 24-urnim nadzorom, kar da mu ni bilo najbolj po volji. »Ubil se bom ob prvi priložnosti,« je po pisanju hrvaških medijev večkrat napovedal, a za zdaj ni jasno, ali so za njegovo namero vedeli tudi pravosodni policisti. Čeprav se je po kosilu vselej odpravil na sprehod po dvorišču, v torek tega ni storil. Tudi jedel ni. Ostal je v svoji celici in se z britvico porezal po vratu, rokah in nogah.

Počil mu je film

Sojenje »očetu iz pekla« se je junija letos v Zagrebu začelo in končalo v enem dnevu. Umore svojih treh otrok, štiriletnega dečka ter sedemletnih dvojčkov, dečka in deklice, je priznal. Sodišče mu je za vsakega od umorov naložilo po 27 let, z enotno kaznijo 50 let zapora. Tako visoka kazen je za 57-letnika praktično pomenila dosmrtni zapor. Na sodišču je pojasnil, da je v nepredstavljivem zločinu, ki mu je sledil neuspešen samomor, videl edini izhod. »Ostal sem brez podjetja, grozili so mi z deložacijo. Počil mi je film. Smrt otrok in samomor sta bila edina možnost,« je razložil. Smrt vseh naj bi bila po njegovem edini način, da bi bil po samomoru skupaj z otroki. »Da ste ostali brez denarja, nikakor ne more biti razlog za končanje treh tako mladih življenj. Poslovilno pismo, ki ste ga pustili ob nesramno dragi steklenici penine, dokazuje, kako so vam bile materialne stvari pomembnejše od lastnih otrok. Kot mami, sodnici in človeku mi je povsem nepredstavljivo, da ste ubili otroke, ko se vam ni več ljubilo živeti. Pravične kazni v tem primeru sploh ni,« je bila jasna sodnica Iva Gradiški Lovreček.

Koktajl tablet v kakavu

»Zbogom vsem! Grem, ker ne morem več. Ljubezen mojega življenja me je zapustila, ker je bila moja nekdanja žena zelo grda do nje in ker nimam denarja. V zadnjem letu in pol sem poskušal najti delo, a so mi pri tem pomagali samo najboljša prijatelja in brat. Zdaj sem na koncu. Zbogom!« se je v noči s 24. na 25. september lani finančni svetovalec z magisterijem z zapisom na facebooku poslovil od sveta. Prijatelji so poklicali policijo, ta pa ga je nekaj ur pozneje našla v kopalnici v nezavesti in na robu smrti. Povsem omamljenega od velike količine tablet za zniževanje pritiska so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so mu rešili življenje. Grozljiv prizor, na katerega so policisti naleteli v drugi sobi, jih bo nedvomno spremljal do konca življenja. Na kavču v dnevni sobi so ležala tri trupelca, pokrita z odejo in obkrožena s plišastimi zajčki. Pozneje se je izkazalo, da jim je oče usodnega večera najprej pripravil večerjo, jih vse oprhal, nato pa jih posadil pred televizijo, da so gledali risanke. V kakavu je raztopil 30 tablet, pomirjeval, in smrtonosni napitek dal otrokom. Umrli so od zastrupitve.