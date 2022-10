»Naša simbolna privatizacija prostora je namenjena opozarjanju na ignorantski odnos vlade do vseh gospodinjstev, ki živijo v slabih in neprimernih stanovanjih, plačujejo visoke najemnine ali do svojega stanovanja sploh ne morejo priti,« je v izjavi dejala Urša Rahne iz iniciative Kje bomo pa jutri spali. Z današnjim protestnim performansom želijo opozoriti, naj se vlada neha sprenevedati in pretvarjati, da je kar koli drugega kot prenos ustreznih nepremičnin na Stanovanjski sklad RS v javnem interesu.

»Ne bomo pristali na privatizacijo ali odprodajo katere koli od primernih nepremičnin, ki bi lahko bile namenjene za gradnjo neprofitnih stanovanj,« je bila jasna. Kot je še opozorila, prostora za gradnjo neprofitnih stanovanj zmanjkuje, preveč je bilo namreč razprodanega.

Več nevladnih organizacij, med njimi tudi Kje bomo pa jutri spali, so na novinarski konferenci prejšnji teden vlado pozvali, da spremeni predlagani ukrep, ki predvideva prepis nepremičnin, ki jih ima Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), na Slovenski državni holding (SDH). Opozorili so, da gre za kršenje koalicijske pogodbe, od vlade pa so zahtevali, da primerna zemljišča neodplačano prenese na Stanovanjski sklad RS.

Kot so poudarili na današnjem dogodku, jim predsednik vlade Robert Golob na pismo ni odgovoril, prav tako niso dobili nobenega odgovora od vlade, ne od ministrstva za finance, ne od ministrstva za delo.

Golob je sicer v torek v DZ zagotovil, da se bo za reševanje stanovanjskega vprašanja uporabilo tudi nepremičnine, ki jih ima DUTB. »To ne pomeni, da se bodo nujno prenašala na državo ali stanovanjski sklad, namenjena pa bodo temu,« je pojasnil.

»Na hitro se res sliši dobro, zemljišča bodo namenjena za neprofitna stanovanja. A odgovor predsednika vlade nam žal istočasno pove, da za gradnjo teh neprofitnih stanovanj ne bodo zadolženi stanovanjski skladi. Kdo torej, če ne institucije, ki smo jih ustvarili s tem namenom,« se ob tem sprašuje Jernej Kastelic iz civilne iniciative Kje bomo pa jutri spali.

V civilni iniciativi so poudarili, da od svojih zahtev ne bodo odstopili ter da Golob s svojimi dejanji ne izpolnjuje pričakovanj in zahtev ljudi, ki so 24. aprila odšli na volišče in izvolili to vlado. »Če bomo še naprej priča prelomu predvolilnih obljub, koalicijske pogodbe in zavezam ljudem, bomo ti isti ljudje naslednjič zavzeli cel Trg republike, potem pa še druge trge in ulice, ne glede na to, ali nas bo pričakala policijska represija ali ne,« so zapisali v sporočilu za javnost.

DZ je v torek podprl novelo zakona o SDH. Ta je podlaga za prenos premoženja DUTB, ki bo ugasnil konec tega leta, na SDH.