»V enem tednu, odkar so bile odrejene evakuacije, je regijo zapustilo več kot 70.000 ljudi,« je za regionalno televizijo povedal Saldo in pojasnil, da evakuacija prebivalcev poteka z desnega brega reke Dneper na levega. Dodal je, da bi dejansko število evakuiranih lahko bilo še bistveno večje, saj naj bi mnogi za prečkanje reke namesto organiziranih trajektov uporabili lastne čolne.

Prav tako je Saldo za naslednjih sedem dni prepovedal vstop na območje desnega brega reke in kot razlog navedel napete razmere na fronti, kjer naj bi ukrajinske sile pripravljale napad na jez Kahovka na reki Dneper. Ob tem je opozoril, da obstaja tudi neposredna nevarnost poplav in množičnega uničenja civilne infrastrukture.

Medtem ko ruske in proruske oblasti v mestu Herson spodbujajo prebivalce k evakuaciji, pa je svetovalec ukrajinskega predsednika Oleksij Arestovič sporočil, da se ruske sile v regiji Herson pripravljajo na svojo najtežjo bitko. »Glede Hersona je vse jasno. Rusi vpoklicujejo rezerviste, to pomeni, da se ne nameravajo umakniti. Nasprotno, najtežji boj se bo odvijal za Herson,« je dejal.

Ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov je ob tem sporočil, da ukrajinsko protiofenzivo v Hersonu otežujejo padavine in narava terena.

Ruske oblasti so prebivalce regije Herson v zadnjem tednu pozivale k evakuaciji in sporočile, da Ukrajina načrtuje obsežno protiofenzivo v regiji. Od štirih ukrajinskih regij, ki si jih je Rusija priključila septembra, je Herson verjetno strateško najpomembnejši, saj povezuje edino kopensko pot do polotoka Krim.