Razmere v poslovalnicah in skladišču so nevzdržne, je v sporočilu za javnost zapisala predsednica Sindikata Tuš Mirjana Janjić. Plače so nizke in ne dosegajo niti zakonsko določene minimalne plače, problem so tudi neurejeni potni stroški, izplačilo več kot polovice regresa v obliki dobroimetja na Tuševo kartico, evidentiranje delovnega časa ter premeščanje delavcev v oddaljene poslovalnice.

Zaradi premajhnega števila delavcev prihaja do vse več kršitev standardov, opozarjajo v sindikatu. Zaposleni v poslovalnicah marsikje ne hodijo več na malico, ker enostavno nimajo časa. Tudi v skladišču ni nič drugače. Tam je tempo dela zaradi premajhnega števila zaposlenih izjemno visok, kar se kaže v vse večji izgorelosti, poškodbah in vse pogostejših bolniških odsotnostih.

V sindikatu od vodstva Tuša zahtevajo dvig osnovne plače za prodajalke in skladiščnike, tako da ne bo nižja od zakonsko določene minimalne plače. Nadomestilo za prehrano med delom mora znašati vsaj 7,96 evra, nadomestilo za prevoz na delo pa 100 odstotkov cene dnevne vozovnice. Regres za letni dopust naj se v celoti izplača v denarni obliki, znašati pa mora vsaj 1400 evrov, zahtevajo.

V pogodbi o zaposlitvi naj se določi točen kraj opravljanja dela, uprava pa mora zagotoviti, da bo v poslovalnicah dovolj kadra, ki bo pokrival tudi morebitne odsotnosti zaradi bolniških, dopustov itn. Zahtevajo tudi dosledno upoštevanje kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine, med drugim se morata priprava na delo in zaključek dela povsod šteti v delovni čas, enako sestanki in izobraževanja.

Kot pravijo v sindikatu, vodstvo Tuša doslej resnega približevalnega predloga ni dalo. Uprava jih je na pogajalski sestanek povabila šele potem, ko so napovedali petkov protest. Sestanek bo v četrtek dopoldne in glede na rezultat se bodo odločili o nadaljnjih aktivnostih.