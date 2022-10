Aleš Bržan je bil pred štirimi leti prepričan, da je bil njegov predhodnik zelo učinkovit, a se je po njegovih beseda izkazalo, da temu ni bilo tako. Mreni, da so v iztekajočem se mandatu z drugačno politiko, bolj strateškim načrtovanjem in brez kričanja naredili več. Zatrdil je, da so uresničili več kot 90 odstotkov zapisanega programa »in še najmanj dvakrat toliko«, ker so se pojavljale nove potrebe. Navedel je, da so zgradili več prizidkov šol, sanirali vrtec, zgradili več deset kilometrov cest in kanalizacije, uredili več kot 30.000 kvadratnih metrov parkovnih površin, pokrili tržnico, zgradili skate park in plezalno steno.

Podpora Gibanja Svoboda je po njegovem posebej pomembna, ker so trije največji projekti v občini - železnica, ceste in voda - v pristojnosti države. Med občinskimi projekti se mu zdi najbolj nujna gradnja novega zdravstvenega doma. Zagotovil je, da ga bodo v prihodnjih štirih letih vsaj začeli graditi. Stal bo za objektom Barka, kjer že gradijo garažno hišo.

Nova stanovanja v mestnem zaledju

Vodja kluba svetnikov LAB v občinskem svetu Mirjam Lemut je za drugi najpomembnejši projekt označila gradnjo dvigala na Markovec. Obljubila je, da bo dvigalo uporabno in primerno, zanj pa ne bodo porabili preveč denarja. Napovedala je urejanje »žepnih zelenic« v mestu in zelenih površin ob morju. Nova stanovanja načrtujejo v mestnem zaledju. Na Bonifiki želijo urediti park urbanih športov. Napovedali so umestitev novega otroškega vrtca pod tribuno nogometnega stadiona.

Bržan je obljubil ukrepe za povečanje energetske in prehrambene samooskrbe. Pridelavo hrane bi povečali predvsem v Vanganelski dolini, saj bi del tamkajšnjih površin razdelili na vrtičke, ki bi jih občani lahko najeli in obdelovali. Ohraniti nameravajo participativni proračun, katerega namen ni le razdeljevanje sredstev, ampak tudi spodbujanje dela svetov krajevnih skupnosti, je pojasnila Lemut. Kot je dodal Bržan, njegov cilj ostaja sonaravno in trajnostno naravnana ter solidarna občina, »v kateri bi bilo tudi zabavno oziroma vsaj zanimivo živeti«.

Aktualnega župana bodo na lokalnih volitvah izzvali Peter Bolčič (Zaupanje), Igor Colja (SDS), Patrik Greblo (Zavedno Koper), Alan Medveš (Levica), Boris Popovič (Koper je naš) in Jadranka Šturm Kocjan (SD).