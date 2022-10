V času Dnevov pasivne hiše bo po vsej Sloveniji odprtih okrog 15 pasivnih hiš. Nekatere so že zgrajene, druge še v gradnji. Pasivne hiše, ki si jih bo mogoče ogledati, so grajene z različnimi gradivi in tehnologijami gradnje. Dokazujejo, da standard pasivne hiše omogoča številne arhitekturne in izvedbene oblike, ki so primerne za vsa okolja.

Obiskovalci lahko ob obisku pasivne hiše dobijo informacije iz prve roke, tako od investitorja kot tudi izvajalca – oba sta z veseljem na voljo, da posredujeta svoje izkušnje. Investitor lahko pojasni, kaj je botrovalo odločitvi za pasivno hišo, predstavi težave, na katere je morda naletel, in rešitve zanje. Pomembna informacija je tudi izkušnja s kandidiranjem za nepovratne finančne spodbude, ki jih investitorjem pasivnih hiš dodeljuje Eko sklad. Preveriti je mogoče, kako deluje prezračevanje in kakšne izkušnje imajo z bivanjem v stalno svežem zraku, kako ogrevajo pasivno hišo in kakšni so obratovalni stroški. Ob ogledu hiše se lahko občuti temperaturo zraka v prostorih in ugotovi, da se okna lahko odpre kadar koli in kjer koli v hiši. Nenazadnje lahko obisk odstre marsikatere pomisleke, ko lastnik hiše obiskovalcem predstavi, da se v pasivni hiši živi tako kot v vsaki drugi, samo bivalno ugodje je večje, obratovalni stroški pa znatno nižji. V času, ko se cene energentov drastično višajo, skrb zbujajoča pa je tudi njihova dobava, je pomemben podatek, da se pasivna hiša ne ogreva na zemeljski plin. Ob investitorju so navzoči še izvajalci, ki so na voljo za strokovne informacije o tehnologiji in specifiki gradnje, vgrajenih materialih, sestavi sten, načinu izvedbe, dobavnih rokih, plačilnih pogojih ...

Letošnji Dnevi pasivne hiše bodo potekali po ustaljenem programu:

Predavanja – predstavitev pasivne hiše

11. november ob 16.30, spletna aplikacija ZOOM

- Kaj je pasivna hiša – predstavitev za laike in strokovnjake, investitorje in projektante

(prof. dr. Martina Zbašnik - Senegačnik, u. d. i. a., dr. Miha Praznik, u. d. i. s.)

- Možnosti financiranja pasivne hiše

Nepovratne finančne spodbude Eko sklada (mag. Silvija Kovič, Eko sklad)

Po prijavi na martina.zbasnik@fa.uni-lj.si bodo udeleženci prejeli spletno povezavo.

Na sedežu podjetja Agregat, d. o. o., (Šentviška ulica 17, 1210 Ljubljana Šentvid) bo v petek, 11.novembra, predavanje z naslovom Prezračevanje sodobnih stanovanjskih objektov. Možna je udeležba v dveh terminih: 1. termin od 9.00 do 11.00, 2. termin od 16.00 do 18.00.

Za predavanje se je treba predhodno prijaviti. Prijave sprejemajo do četrtka, 10. novembra, na elektronski naslov info@agregat.si ali telefonsko Peter 051 636 673 ali Miha 031 411 811.

Ogledi pasivnih hiš

Od 11. do 13. novembra

Možnost ogleda pasivnih hiš po objavljenem seznamu, V ŽIVO ALI PO SPLETU, prijave na naslov, ki je naveden ob posameznih hišah.

SEZNAM PASIVNIH HIŠ, KI JIH BO MOGOČE OBISKATI V ŽIVO:

Pasivna hiša Zbašnik-Senegačnik, Ljubljana, Lumar IG, d. o. o., Saint-Gobain Isover, d. o. o., Fibran, d. o. o., PRIJAVE: bostjan.kralj@lumar.si

Pasivna hiša Selo pri Ihanu, JUBHome,, d. o. o., PRIJAVE: info@jubhome.eu

Pasivna hiša Knauf Insulation Experience Center, Škofja Loka, Knauf Insulation, d. o. o., CBE, d. o. o., PRIJAVE: Mateja.Markic@knaufinsulation.com

Pasivna hiša Vodice , Wienerberger d.o.o v sodelovanju s podjetjem Zelena gradnja, d. o. o., PRIJAVE: info@zelenagradnja.si

Pasivna hiša Gameljne, ARHITEKTURA STARC, Jasna Ariana Starc s.p., FIBRAN, d. o. o., PRIJAVE: info@arhitekturastarc.si

Pasivna hiša Grosuplje, Velike Lipljene, BAUTA, d. o. o., ARHITEKTURA STARC, Jasna Ariana Starc s.p., FIBRAN, d. o. o., PRIJAVE: info@arhitekturastarc.si, info@bauta.si, 041 326 376

Pasivna hiša Vrhnika, ARHITEKTURA STARC, Jasna Ariana Starc s.p., FIBRAN, d. o. o., PRIJAVE: info@arhitekturastarc.si

Pasivna hiša Stična, Bauta, d. o. o., PRIJAVE: info@bauta.si, 041 326 376

Pasivna hiša Lumar Primus-R 150 iEDITION, Dragomelj, LUMAR IG, d. o. o., PRIJAVE:bostjan.kralj@lumar.si

Pasivna hiša Kokrica, Fibran, d. o. o., Jub, d. o. o., Knaufinsulation d.d., PRIJAVE: petra.hudobivnik@gmail.com

Pasivna hiša Miklavž na Dravskem polju, Marles hiše Maribor, d. o. o., PRIJAVE: info@marles.com

Pasivna hiša DOM24h, Limbuš, Marles hiše Maribor, d. o. o., PRIJAVE: info@marles.com

Pasivna hiša Kranj, Rihter, d. o. o., PRIJAVE: info@rihter.si

Pasivna hiša Škofja Loka , Rihter, d. o. o., PRIJAVE: info@rihter.si

​VIRTUALNI OGLEDI:

Pasivna hiša Petkovšek, IG pri Ljubljani, Lumar IG, d. o. o.

Pasivna hiša, Lesce, Lumar IG, d. o. o.

Pasivna hiša Lumar Primus-L iEditionIndividual 1

​Pasivna hiša Lumar Primus-L iEditionIndividual 2

Pasivna hiša Lumar Urbano-D 149, Lumar IG, d. o. o.

Pasivna hiša Dragočajna, Lumar IG, d. o. o.

Program Dnevov pasivne hiše je še v dopolnjevanju, sveže informacije o odprtih pasivnih hišah in predstavitev odprtih pasivnih hiš so na voljo na spletni strani Konzorcij pasivna hiša, klik na Dnevi pasivne hiše.

Udeležba na vseh dogodkih v okviru Dnevov pasivne hiše je brezplačna.