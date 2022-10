Fotografija je last Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) iz leta 2010, je na Twitterju pojasnila vlada. Kot je še zapisala, so radioaktivni odpadki v Sloveniji varno shranjeni in pod nadzorom ter se ne uporabljajo za izdelavo umazanih bomb. Uporabljena je bila kot razlagalno gradivo v strokovnih prezentacijah ter sredstvih za informiranje splošne in zainteresirane javnosti.

Na fotografiji so dimni detektorji, ki so predmet splošne uporabe. Vsebujejo sicer radioaktivni vir, vendar ne radioaktivnih virov, ki so navedeni v tabeli pod fotografijo. Fotografija je bila objavljena brez vednosti ARAO, v tretjem tvitu še pojasnjuje vlada.

Umazana bomba je izraz, s katerim se označuje konvencionalno orožje, ki nosi jedrski material. Običajno je sestavljena iz eksploziva in radioaktivnega materiala, ki je lahko v obliki majhnih kroglic ali prahu. Namen je razširitev jedrskega materiala, zaradi česar je predvsem nevarna za civiliste. Cilj je z radioaktivnimi delci onesnažiti zgradbe in okolico ter prebivalce izpostaviti sevanju.

Rusija tudi Kitajski in Indiji izrazila skrb glede umazane bombe

Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je danes v video pogovoru s kitajskim kolegom Wei Fenghejem in kasneje še v telefonskem pogovoru z indijskim kolegom Rajnathem Singhom ponovno izrazil skrb pred možnostjo, da bi Ukrajina uporabila umazano bombo. V Kijevu sicer te navedbe odločno zavračajo in svarijo, da so nevarne. Šojgu je v preteklih dneh opravil več pogovorov s kolegi iz ZDA, Velike Britanije, Francije in Turčije, s katerimi je govoril o razmerah v Ukrajini in izrazil skrb, da bi Ukrajina lahko uporabila umazano bombo.

Tudi tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je danes na novinarski konferenci ponovil, da ima Rusija zanesljive informacije, ki potrjujejo, da se Ukrajina prijavlja na uporabo umazane bombe. »Svetovno skupnost bomo še naprej odločno obveščali o naših stališčih in jo spodbujali k aktivnim ukrepom za preprečevanje takšnega neodgovornega ravnanja,« je še dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

V odzivih so ZDA, Velika Britanija in Francija že soglasno zavrnile ruske obtožbe. V tej luči je sicer Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) v torek sporočila, da bo v prihodnjih dneh na zahtevo Kijeva pregledala dve jedrski lokaciji v Ukrajini in preverila morebitne neprijavljene jedrske dejavnosti.