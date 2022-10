Okoli polovico izdatkov tujih turistov v hotelih so predstavljali izdatki za nastanitev, je objavil državni statistični urad. Tuji turisti, nastanjeni v hotelih, so tako povprečno za nastanitev porabili 79 evrov, za hrano in pijačo, nakupe, prevoz po Sloveniji, igre na srečo ter prostočasne in druge dejavnosti pa 83 evrov na dan.

Največ so v povprečju na dan porabili turisti, nastanjeni v hotelih v mestnih in drugih občinah (187 evrov), najmanj pa tuji hotelski gosti v gorskih in obmorskih občinah (106 evrov). Za 78 odstotkov tujih turistov so bili ti izdatki v mejah pričakovanega, za 18 odstotkov višji od pričakovanih, preostali pa so navedli, da so bili izdatki nižji od pričakovanih.

Dobra četrtina turistov je pripotovala samih

Hoteli so poročali o skupno več kot 260.000 prihodih tujih turistov v aprilu in maju, kar je predstavljalo 60 odstotkov vseh prihodov turistov v hotele. 82 odstotkov jih je Slovenijo obiskalo iz zasebnih razlogov, 11 odstotkov pa iz poslovnih. Med slednjimi jih je dve tretjini obiskalo Ljubljano, osem odstotkov pa je bilo tranzitnih gostov. Med tistimi, ki so se za obisk odločili iz zasebnih razlogov, jih je največ, 42 odstotkov, v Sloveniji preživljalo počitnice.

Polovica tujih turistov si je nastanitev v hotelu rezervirala prek enega izmed spletnih rezervacijskih sistemov, četrtina pa se je za rezervacijo dogovorila neposredno s hotelom. Devet odstotkov si jih je nastanitev uredilo prek potovalne agencije, pri osmih pa so za to poskrbeli drugi (na primer šola, delodajalec, klub, sindikat). Sedem odstotkov tujih turistov je v Slovenijo pripotovalo brez vnaprejšnje rezervacije nastanitve.

Več kot tretjina turistov je prišla skupaj s partnerjem oziroma zakoncem. 26 odstotkov jih je pripotovalo samih, 15 odstotkov v družbi prijateljev, 14 odstotkov pa jih je Slovenijo obiskalo z družino z otroki.

Glede covida se jim je Slovenija zdela varna

Pri 68 odstotkih tujih turistov, ki so bili nastanjeni v hotelih, razmere, povezane z epidemijo covida-19, niso vplivale na njihovo odločitev o obisku Slovenije. V prejšnjih opazovanih obdobjih se je delež takih turistov gibal med 40 in 45 odstotkov, pravijo v uradu.

Med tistimi, pri katerih pa so epidemične razmere vplivale na odločitev za obisk Slovenije, jih je 82 odstotkov državo izbralo, ker se jim je z vidika covida-19 zdela varna, 21 odstotkov jih je navedlo, da je Slovenija blizu njihovega doma in bi se ob spremenjenih epidemičnih razmerah lahko hitro vrnili domov, sedem odstotkov pa jih je odgovorilo, da nastanitveni obrat poznajo in se v njem počutijo varne.

Med tujimi turisti, ki so Slovenijo obiskali iz zasebnih razlogov, jih je bilo več kot polovica v državi prvič, več kot tri četrtine pa prvič v kraju anketiranja. Delež tujih turistov, ki so že kdaj obiskali kraj anketiranja, je bil najvišji v obmorskih občinah (36 odstotkov), najnižji pa v Ljubljani (13 odstotkov).