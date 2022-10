Novoizvoljenemu predsedstvu dijaške organizacije se zdi pomembno, da organizacija učinkovito zastopa pravice in interese ter uresničuje želje vseh dijakinj in dijakov v Sloveniji ne glede na kraj bivanja, nivo izobraževalnega programa in osebne okoliščine, so zapisali v skupni izjavi. Ključno se jim zdi, da organizacija deluje tako na vsebinskem kot tudi na projektnem področju, saj le tako zagotovijo veliko dodano vrednost dijakom v njihovih okoljih in pri izvajanju izobraževalnega procesa.

»Dijaška organizacija Slovenije mora postati vodilna organizacija za iskanje predlogov za spremembe zakonodaje na področju dijaške problematike, odkrit pogovor o izzivih dijakov v prihajajočem obdobju ter drugih priložnostih za aktivacijo vsega dijaškega potenciala,« so navedli.

Kot so zapisali, so si v predsedstvu 2022/2023 zastavili zelo ambiciozne cilje za celoten mandat in verjamejo, da jih bodo skupaj sposobni uresničiti.

Poleg Trussevicha novo predsedstvo dijaške organizacije sestavljajo Žak Župan Galunič (Gimnazija Nova gorica), Kaja Dolenc (Gimnazija Kranj), Max Jerovčnik (I. gimnazija v Celju), Črtomir Kelenc (Dvojezična srednja šola Lendava) in Alma Ikanović (Gimnazija Ledina).