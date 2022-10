Že pred začetkom tekme je policija privedla šest nogometnih navdušencev, pet domačih in enega tujega, ker so poskušali vstopiti na stadion brez vstopnic, na prizorišče vnesti pirotehnična sredstva, bili so pod vplivom alkohola.

Do konca prvega polčasa je policija pridržala še pet gostujočih navijačev, ki so poskušali vnesti pirotehniko, bili so vinjeni in nosili so zaščitne maske, še piše Hina.

Navijači Milana so na mejni prehod Obrežje prispeli v torek popoldne, policija pa jih je nato 619 pospremila v tako imenovano »sterilno cono« na stadionu, ki je bila pod nadzorom. Preverjanje je potekalo brez težav in ni bilo nobenih varnostnih incidentov.

Tekma med Dinamom in Milanom je bila ocenjena kot »tekma visokega tveganja«.