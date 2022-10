V ljubljanskem hokejskem taboru so v nedeljo zapravili lepo priložnost, da se prvič v letošnji sezoni uvrstijo med prvih šest ekip lige ICEHL, ki se bodo v končnico uvrstile neposredno. Namesto tega so padli na deseto mesto, toda do konca rednega dela tekmovanja jih čaka še 42 tekem. Če so že potrebovali streznitev, je boljše, da je do nje prišlo zdaj. »Že na tekmi v Gradcu nismo prikazali najboljše igre, vendar nismo bili kaznovani. Verjamem, da se iz tega poraza, ki je bil realno gledano previsok, lahko česa naučimo. Preprosto se bomo morali zbuditi in spet začeti igrati hokej,« se je nedeljske tekme dotaknil Kristjan Čepon. Starejši od bratov Čepon se tudi ne želi izgovarjati na veliko število tekem, ki so jih odigrali Ljubljančani v manj kot dveh mesecih. Nedeljska s Pustertalom je bila že šestnajsta in tudi zato bo krajši premor do petkovega obračuna z Dunajčani toliko bolj dobrodošel.

»Ker smo igrali še ligo prvakov, je bil ritem res zelo naporen. Ampak liga prvakov nam je bolj koristila kot škodovala, videli smo, kako se igra hokej na višji ravni. Morda bi lahko iztržili tudi kaj več, je pa zadeva čisto preprosta. Nasprotniki so zadeli v polno, mi nismo, čeprav smo imeli na tekmah v Tivoliju, z izjemo Zuga, lepe priložnosti, da bi povedli celo za več kot le en gol, ampak nismo in tekma se je obrnila drugače. Verjamem, da nam bo igranje v ligi prvakov koristilo v nadaljevanju sezone. Zdaj se moramo samo spočiti, 'resetirati' svoje glave in v petek vse začeti znova,« meni Čepon.

Ljubljančani so Dunajčane konec septembra premagali v gosteh, po tej tekmi pa ekipa iz glavnega mesta Avstrije še ni izgubila. »V prvi tekmi smo igrali na pravi način in bili za to nagrajeni. S podobnim pristopom bomo morali v tekmo tudi v petek, kajti le na ta način lahko računamo na zmago,« je prepričan naš sogovornik. Če se vsaj v začetku lanske sezone nasprotniki morda niti niso najbolje pripravljali na SŽ Olimpijo, letos zagotovo ni tako. »Že lani nisem imel občutka, da se na nas ne bi resno pripravljali, morda na samem začetku sezone, je pa vse skupaj dosti podobno lanskemu igranju. O končnem cilju niti ne razmišljamo, bolj je pomembno je, da gremo tekmo za tekmo,« ne želi ničesar prehitevati 26-letni branilec, ki je s 195 cm med najvišjimi hokejisti v ligi IECH, ima pa tudi že izkušnje z igranjem v tujini. V sezoni 2019/20 je bil v Kalmarju na Švedskem, leto dni zatem v Nici. Obakrat se je nato vrnil v Tivoli.

»Olimpija je s tem preskokom iz alpske lige v ligo ICEHL postala privlačna za vse slovenske hokejiste, saj je v hokejskem svetu veliko bolj prepoznavna kot alpska liga. Mislim, da je to dobra vmesna postaja za najmočnejše lige v Evropi,« meni nesojeni slovenski reprezentant na letošnjem svetovnem prvenstvu prve divizije v Ljubljani. Razlog za njegovo neigranje je bila poškodba. »Če je že do nje moralo priti, je bolje, da je bilo to ob koncu sezone, tako sem vsaj imel nekaj od nje. Res je, ostal sem brez nastopa na svetovnem prvenstvu, ampak tako sem vsaj dokončno pozdravil poškodbo in v novo sezono krenil stoodstotno. Zagotovo je želja in cilj, da bi maja igral na svetovnem prvenstvu elitne divizije v Riki in Tampereju, vendar bom to moral potrditi z dobrimi igrami čez celotno sezono,« je odločen starejši od bratov Čepon.