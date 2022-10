Za košarkarji Cedevite Olimpije je turbulenten uvod v novo sezono. Trener Jurica Golemac se je po sestavi moštva veselil, da bo imel na voljo precej daljšo klop in več nosilcev, a so uvodno navdušenje hitro sklatile poškodbe in okužbe s koronavirusom. Po treh zaporednih zmagah proti Heliosu, Borcu in Splitu so sledili trije porazi proti Bursasporju, Cluju in Budućnosti, pri čemer so zmaji kljub zdesetkani zasedbi turškemu in črnogorskemu moštvu nudili dober odpor, a padli v zaključku. Zmajem danes v 3. krogu evropskega pokala v goste prihaja eden od favoritov tekmovanja Joventut, proti kateremu se želijo vrniti na zmagovalne tirnice. Golemac ob tem tudi nestrpno pričakuje, kdaj bo lahko računal na Karla Matkovića (koleno), Zorana Dragića (stegenska mišica) in Lovro Gnjidić (stegenska mišica), a bo bržkone omenjena trojica nazaj šele po reprezentančnem premoru. Ob tem so imeli v zmajevem gnezdu v preteklih dneh novo težavo. Alena Omića, Josha Adamsa in Amarja Alibegovića je namreč po prihodu iz Podgorice napadla trebušna viroza.

Jarrod Jones znova v Stožicah

»Moramo biti potrpežljivi,« je pred začetkom sezone ponavljal Jurica Golemac in imel pri tem v mislih dejstvo, da na četverico igralcev med pripravami ni mogel računati zaradi evropskega prvenstva, pozno pa se je moštvu priključil tudi Aaron Harrisson. Besed do danes ni menjal, drug je le vzrok zanje. Olimpija se je namreč znašla v primežu zdravstvenih težav, ki jim ni videti konca. Če v preteklih sezonah s tem niso imeli večjih težav, je letos povsem drugače, kar Golemcu onemogoča, da bi moštvo pokazalo ves svoj potencial. In tako bo še nekaj časa. Vprašanje je le, kakšna bo na koncu škoda. Res je, da se »mrtvi« štejejo na koncu in da najpomembnejše tekme sledijo šele v aprilu in maju, a si je treba pred njimi izboriti čim boljši položaj, kar bo glede na trenutno stanje sila težko.

Potem ko so pred sezono izpostavljali, da bo poudarek tokrat na evropskem pokalu, je Olimpija, resda šele po dveh tekmah, na dnu skupine A in je ob Venezii še edina brez zmage. Izredno težko delo jo čaka tudi v 3. krogu, saj je španski Joventutu eden od glavnih favoritov za končno zmago. Moštvo trenerja Carlesa Durana sicer prav tako ni najboljše krenilo v novo sezono. V evropskem pokalu je na uvodu ugnalo Brescio, nato pa klonilo proti Bursasporju, medtem ko je v španskem prvenstvu zbralo dva uspeha in tri poraze. Eden od nosilcev kluba iz Badalone je kljub 35-letom nekdanji hrvaški reprezentant Ante Tomić. Ob njem izstopajo še nekdanji član Cedevite Olimpije Jarrod Jones, Kyle Guy, Henry Ellenson in Pau Ribas.

Rastejo iz tekme v tekmo

Eden redkih, ki se je pri Olimpiji uspel otresti poškodbe, je Rok Radović. 21-letni Ljubljančan tudi zavoljo že omenjenih zdravstvenih težav zaenkrat ne igra veliko, a v minutah, ko je na parketu, opravi svoj posel. »Trener Golemac mi pred vsak tekmo zastavi naloge, ki jih moram opraviti. Predvsem je v ospredju obramba in skoki. Rekel bi, da dobro izkoriščam ponujene priložnosti in sem hvaležen za vsako minuto, ki mi jo nameni trener,« pravi Rok Radović, ki kljub poškodbam in boleznim čuti, da se s soigralci dvigujejo. »Kljub izredno slabi predstavi proti Cluju smo se na koncu vrnili, proti Budućnosti pa že pokazali povsem drugačen obraz. Rastemo iz tekme v tekmo in upam, da bomo to potrdili tudi proti Joventutu, ki je za mene najboljša ekipa v naši skupini. Verjamem pa, da jih lahko premagamo. Še posebej ob podpori navijačev, ki jih v teh težkih trenutkih še kako potrebujemo.«