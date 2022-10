V nogometni ligi prvakov hitijo s tekmovanjem, da bodo skupinski del sklenili pred svetovnim prvenstvom, ki se bo začelo 20. novembra v Katarju. Danes bodo odigrali še preostale tekme petega kroga, prihodnji teden v torek in sredo pa še zadnji, šesti krog.

​Lewandowski nazadnje brez osmine finala pred 11 leti

Ko bo Barcelona drevi ob 21. uri na stadionu Camp Nou začela tekmo petega kroga z Bayernom, bo že vedela, kakšen bo njen pomen. Druga tekma v skupini C med milanskim Interjem in Viktorio iz Plzna se bo začela dve uri in petnajst minut prej in njen izid bo zapečatil usodo Barcelone v letošnji ligi prvakov ali pa ohranil upanje na spomladanske izločilne boje. Račun je preprost: če Inter premaga Viktorio, se bodo Milančani, pri katerih je slovenski vratar Samir Handanović dobil status rezervista, skupaj z Bayernom že uvrstili v osmino finala ne glede na izide preostalih tekem. Barcelono po črnem scenariju, ki pa je najbolj verjeten, čaka nadaljevanje tekmovanja v ligi Evropa, v kateri se je v minuli sezoni osmešila. V primeru enakega števila osvojenih točk je Inter v prednosti, saj je boljši v medsebojnih tekmah z Barcelono, ki jo je v Milanu premagal z 1:0 in pred dvema tednoma remiziral v Kataloniji 3:3.

Če se zgodi čudež v Milanu in Inter ne premaga ene najslabših ekip v novejši zgodovini lige prvakov, bo Barcelona v tekmo z Bayernom vstopila z upanjem, da še ima možnosti za napredovanje, ki pa bi jih ohranila le z zmago nad Bavarci. Izpad Barcelone po skupinskem delu bi še povečal denarne težave Kataloncev, saj nastop v osmini finala zgolj iz blagajne Uefe prinaša zaslužek 9,6 milijona evrov. Ne glede na to, kako pomembna bo tekma za Barcelono, bo v igri veliko prestiža, saj v Bayernu še niso pozabili, kako je poleti Robert Lewandowski odšel iz Münchna v Španijo. Če Barcelona tekmovanje v ligi prvakov konča po skupinskem delu, bo to šok za Lewandowskega, saj je kot član Bayerna vseh osem let zapored igral v osmini finala. Poljski golgeter je zadnjič ostal brez osmine finala leta 2011, ko je bil še član Borussie Dortmund. »Ne glede na pomen tekme je vedno lepo igrati proti Barceloni na stadionu Camp Nou. Znova bo super tekma in naredili bomo vse, da zmagamo,« je napovedal igralec Bayerna Leon Goretzka.

​Atletico Madrid stavi na učinkovitost Griezmanna

V skupini A, v kateri vlada Napoli, Liverpool potrebuje še točko za teoretično potrditev osmine finala. Medtem ko je vrh v skupini B rezerviran za presenečenje, Club Brugge, se Porto, Atletico Madrid in Bayer Leverkusen borijo za drugo mesto. Drevišnja tekma Atletica z Bayerjem je ena najpomembnejših v sezoni, na kateri Madridčani nujno potrebujejo zmago, saj morajo ujeti Porto. Jan Oblak in soigralci so optimisti, saj je vodja napada Antoine Griezmann v blesteči strelski formi, potem ko je dosegel oba gola za zmago na vročem gostovanju v Sevilli pri Betisu, kjer je za vodstvo z 1:0 zadel z neposrednim strelom iz kota. Bayer Leverkusen nima konstantnosti, saj je izgubil 10 od 18 tekem v letošnji sezoni v vseh tekmovanjih.