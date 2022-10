Volilne napovedi pred predsedniškimi volitvami so pripravile tri agencije, in sicer Ninamedia, Valicon in Mediana. Primerjava napovedi razkriva, da so vse tri agencije pravilno napovedale vrstni red kandidatov – od prvega Anžeta Logarja do zadnjega Mihe Kordiša. Podrobnejši pogled razkrije tudi, da so vse tri napovedi za večino kandidatov znotraj intervalov zaupanja, razen pri Mihi Kordišu. Razloge za odstopanje od napovedi je treba iskati v izrazitem taktičnem glasovanju njegovih podpornikov. Pri preostalih kandidatih pa je po pregledu napovedanih volilnih napovedi opaziti, da je bila tokrat najbližje dejanskemu razpletu na predsedniških volitvah agencija Ninamedia.