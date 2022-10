Kdo je odgovoren za velenjsko premogovniško sago

V Sindikatu delavcev rudarstva in energetike Slovenije so krivdo za pomanjkanje velenjskega lignita naprtili vodstvu družbe Premogovnik Velenje. Trdijo, da stebrni udari niso ključni vzrok za pomanjkanje domačega energenta, zaradi katerega stoji tudi TEŠ. Do tako alarmantnega stanja so po njihovem mnenju privedle odločitve vodstva premogovnika. Oba energetska sindikata nasprotujeta uvozu tujega premoga v Slovenijo.