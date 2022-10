Na severni obali Long Islanda se je začelo sojenje Michaelu Valvi, nekdanjemu newyorškemu policistu, obtoženemu uboja osemletnega sina. Mali Thomas je pred dvema letoma in pol, januarja 2020, zaradi podhladitve umrl na mrzlih tleh domače garaže, v katero ga je zaprl prav oče. Ko so ga našli, je imelo njegovo telo temperaturo 24,4 stopinje Celzija. »Kako bi lahko kdorkoli, zlasti pa eden od staršev, pustil otroka sredi zime spati v ledeni garaži? Tega res ne razumem,« je zgrožena soseda. Je ena od mnogih, ki so se uspeli prebiti v sodno dvorano in od blizu spremljati začetek obravnave. Soba je bila nabita s čustvi, od napetosti je skoraj pokalo, sodnik je zbrane opozoril, naj se imajo v oblasti, saj jih bo ob morebitnih izbruhih vrgel iz dvorane ali pa celo v ječo.

Pobirala drobtinice, jedla iz smetnjakov

»Kruta, brezobzirna, zlobna,« je okrožna tožilka Kerriann Kelly opisala obtoženega očeta in njegovo nekdanjo zaročenko Angelo Pollino, ki ji prav tako očitajo zlorabo otroka in njegov uboj. Thomas in njegov dve leti starejši bratec Anthony sta bila sestradana, v šoli sta rotila za hrano, z miz pobirala drobtine, jedla iz smetnjakov, ostanke pa iskala tudi pod športnimi tribunami po tekmah. V šolo sta iz »hiše groze« prihajala v oblačilih, prepojenih z urinom, mnogokrat vsa potolčena. Mesec dni sta spala na betonskih tleh mrzle garaže, brez vzmetnice, blazine, odeje, čas za uporabo stranišča jima je bil strogo odrejen, piše v obtožnici. »Klofute in udarci so leteli z vseh strani, potem pa ga je, držeč za zapestji, da se z nogami ni dotikal tal, nesel do stopnic in ga zalučal po njih,« je le ena od podrobnosti srhljivega znašanja nad dečkom. Ko so v bolnišnici zaradi odpovedi organov malega Thomasa razglasili za mrtvega, je po navedbah medicinske sestre njegov oče dejal: »Oh, doživel sem tudi že kaj bolj stresnega.«

Obramba pravi, da nikakor ne gre za uboj, temveč nesrečo, da si Michael v najhujši nočni mori ni mogel predstavljati, da bi sin lahko umrl zaradi spanja v garaži brez gretja, pa še, da je za njegovo smrt odgovorna nekdanja zaročenka Angela, zlobna in kruta mačeha. Proces proti njej bo potekal ločeno. Posnetki domačih nadzornih kamer, na katerih so nasilni prizori, kažejo povsem drugačno sliko od očetove, a ima tudi zanje razlago. S telefona je skušal izbrisati obremenilne posnetke, a se je policija uspela dokopati do njih. Na sodišču krivde ni priznal, če bo obsojen, pa mu grozi do 25 let zapora.

Kaj so delale socialne službe?

A kako ni nihče opazil, kaj se dogaja z dečkoma? Oče je sinova sicer natreniral, kako socialnim delavcem zagotoviti, da je doma vse v najlepšem redu. Mama otrok Justyna Zubko-Valva se je že dve leti na vso moč borila za skrbništvo nad njima, opozarjala je, da njen nekdanji mož z zaročenko zlorablja otroka. A ji nihče ni prisluhnil. Ne center za socialno delo (CSD), kjer so odtlej sicer že uvedli mnoge spremembe na bolje, ne sodišče, kjer je rotila, naj ji vendarle vrnejo otroka. »Gospa sodnica, na podlagi česa ste se tako odločili? Otroka sta vendarle v smrtni nevarnosti!« ji je dejala. »Tako sem se odločila. In pika,« ji je odvrnila sodnica. Edini, ki so se zganili ob sumu zlorab, so bili otrokovi učitelji, ki da so CSD preplavili s prijavami. A tudi to ni pomagalo. Učiteljica je Thomasu na skrivaj večkrat dala hrano, a jo je bilo venomer strah, da bo malček zaradi tega nastradal doma. Zubko-Valvova zaradi Thomasove smrti že toži okrožje Suffolk zaradi številnih nepravilnosti javnih služb, ki bi lahko preprečile smrt njenega otroka, pa niso. Zahteva 200 milijonov dolarjev odškodnine.