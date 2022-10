Chelsea bi lahko vprašanje zmagovalca rešil že v prvem polčasu. Mateo Kovačić ga je z natančnim strelom pod prečko v 23. minuti popeljal v vodstvo, toda to bi bilo lahko še precej višje, saj so Londončani zapravil kup priložnosti, posebno to velja za Pierre-Emericka Aubameyanga, ki je zapravljanje priložnosti nadaljeval tudi na začetku drugega dela.

V 49. minuti je sledila kazen, ko je protinapad Avstrijcev zaključil Chukwubuike Adamu. Toda dvakratni evropski prvak je znal odgovoriti na zadetek gostiteljev, v 64. minuti je s podobno natančnim strelom, kot je bil Kovačićev v prvem delu, zelo razpoloženega švicarskega vratarja Philippa Köhna premagal Kai Havertz.

Po zaostanku so domači vse moči preusmerili v napad, pripravili so si tri lepe priložnosti, Šeško je eno zapravil - Kepa Arrizabalaga mu je strel z roba kazenskega prostora ubranil, eno pa pripravil soigralcu, toda izid se ni spremenil.

Chelsea ima krog pred koncem deset točk, Salzburg šest, zagrebški Dinamo in Milan pa s tekmo manj štiri.

V skupini G je Sevilla s 3:0 doma premagala Koebenhavn in obdržala nekaj možnosti za uvrstitev v osmino finala, se pa močno približala vsaj nadaljevanju sezone v evropski ligi. Gole za Špance, ki so v letošnji ligi prvič zmagali, so v drugem polčasu dosegli Youssef En-Nesyri, Isco in Gonzalo Montiel.