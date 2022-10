Potem ko je Dietrich Mateschitz leta 1984 službeno odpotoval na Tajsko, tam pokusil pijačo krating daeng, kar v tajščini ne pomeni nič drugega kot rdeči bik, in po poletu nazaj v Evropo ne le bedel kot sova, ampak zlahka premagal utrujenost zaradi časovne razlike, se je začela (r)evolucija. Ne le energijskih pijač, tudi – športa. Zvarek, ki ga je spil v Aziji, ti sicer še ni dal kril, menda pa je bil tako sladkoben, da te je prevelika količina kar prikovala na tla. Mateschitz se je tri leta trudil s formulo, preden je med ljudi poslal svojo različico. Prerasla je v imperij, ki ta hip vlada formuli ena, v vitrinah ima nemški nogometni pokal in naslov nogometnega prvaka Avstrije, olimpijsko zlato z Janjo Garnbret …

Iz vesolja na Pohorje

Poslovnež, rojen na avstrijskem Štajerskem, sin Mariborčana in Avstrijke s koreninami okoli Zadra, je z rastjo Rdečega bika, ki ga je ustanovil s tajskim partnerjem, izumiteljem tistega presladkega zvarka, uresničil eno svojih največjih želja. Športno. Pa ne zato, da bi paradiral po stadionih. Kajti kot je dejal: »Mar mi je za družabne dogodke. To je najbolj nesmiselno zapravljanje časa. Občasno grem ven le zato, da se prepričam, da ne zamujam dosti.« Šport mu je služil kot sijajna reklama. In nihče ni bolje ciljal na mlade kot njegov marketinški oddelek, saj se je učil od ustanovitelja, ki je pakete energijske pijače zastonj delil študentom, vedoč, da se bo reklama od ust do ust razširila kot vihar. Red Bull je znal najti tržne niše, vrgel se je v ekstremne, adrenalinske športe in čez meje športa s Felixom Baumgartnerjem. Ta mesec ravno mineva deset let, odkar je Avstrijec, ki je bil letos znova v Mariboru z letalsko ekipo Letečih bikov, skočil z roba vesolja.

Tudi Mateschitz je bil priložnostni pilot, v njegovem hangarju je bil DC-6B, ki je pripadal Titu. A Red Bull ​ima z Mariborom še več povezav kot zgolj letečega Felixa – tekmovanja gorskih kolesarjev, pa šov s pležuhi na Pohorju, ko je bilo, kot pravijo naši viri, »tri leta gnarja kolk češ«. In če je s čudežno formulo napitka nagrmadil milijarde evrov, zakaj ne bi šel še v eksperiment s čisto pravo formulo. Formulo ena. Kako se tega lotiš velikopotezno? Kupiš dirkališče, kot je storil Red Bull v Spielbergu. Danes ima v F1 kar dve moštvi – Red Bull in njegovo italijansko različico Scuderia AlphaTauri. V nedeljo je petič odnesel konstruktorski naslov, z njim je Max Verstappen drugič zapored postal svetovni prvak, pred njim je bike na vrh vozil Sebastian Vettel s štirimi naslovi v obdobju 2010–2013.

Flisar, Kampl, Šeško …

Tu je še kup športov, ki se jih druge multinacionalke redko pritaknejo, Slovenci pa so imeli ali še imajo nekaj od tega – smučarski kros s Filipom Flisarjem, kajak s Petrom Kauzerjem, v »štali« Red Bulla je triatlonec David Pleše in še nekaj naših. Tudi Janja Garnbret in Domen Škofic, ki sta predlani splezala na dimnik trboveljske termoelektrarne, ki je s 360 metri najvišji v Evropi. Vse seveda ovekovečeno z logotipom avstrijskega giganta. Kdor zna, pač zna, in Mateschitz je vedno znal.

Nikjer pa ni naletel na take težave kot v športu številka ena. Z avstrijskim nogometom je še šlo. Leta 2005 je v Salzburgu, kjer je imela tri leta pozneje Olimpija hokejske drame z rdečimi biki in izgubila finale lige Ebel, kupil klub Austria, ga spremenil v RB Salzburg, pobiral trofeje in z dolgoročno vizijo začel proizvajati mlade ase. Tam je zrasel Erling Haaland, tam še vedno raste Benjamin Šeško, ki se bo prihodnje poletje za odškodnino 24 milijonov evrov, kar bo slovenski rekord, zgolj prepakiral od enih rdečih bikov k drugim v Leipzig, kjer že imamo Kevina Kampla. Prav v Nemčiji pa je Mateschitz leta 2009 trčil ob oviro, ki jo je razrešil v svojem slogu. Bistroumno, ošabno, a naposled po pravilih.

Kako vzrediš bika

Po nasvetu prijatelja, nemške nogometne legende Franza Beckenbauerja, je v Leipzigu, mestu z neizkoriščenim nogometnim potencialom, kupil tekmovalne pravice petoligaša. Kupiti prvoligaša bi bilo predrago in bi prineslo preveč pravnih zapletov. Napovedal je bundesligo v osmih letih, uspelo mu je v sedmih. A zapletlo se je s pravili. Nemški klubi so tako kot naši društva, v katerih naj bi imel vsak član glasovalno pravico, v Nemčiji ta sega do nadzornega deleža 51 odstotkov. Po papirnatih zvijačah, da so bili člani upravnega odbora domnevno ločeni od podjetja Red Bull, je prepričal nogometno zvezo, a članstvo v društvu je ostalo elitni klub. V protestih proti komercializaciji nogometa, kakršnega se gredo v Leipzigu, so v Berlinu v uradnem biltenu tekme na strani, kjer naj bi človek kaj prebral o gostujočem moštvu, objavili članek o zgodovini vzreje bikov. A največja Mateschitzeva zvijača je bila, da je spretno zaobšel nemško prepoved omembe sponzorja v imenu kluba in Leipzigu prilepil tisti zanj obvezni RB. Da je skril ime sponzorja, je klub poimenoval v RasenBallsport Leipzig, kar ne pomeni – nič. No, vsaj nič smiselnega, šport s travo in žogo. Ampak nastal je – RB Leipzig, ki je leta 2020 prilezel vse do polfinala lige prvakov.

Vsak srd se sčasoma poleže, tudi navijaški. In v soboto je bilo na številnih športnih prizoriščih posebno tiho. Minuta molka za Dietricha Mateschitza. Umrl je star 78 let. Za seboj je pustil 25 milijard evrov premoženja in imperij, ki zajema skoraj vse, še časopisno dejavnost in glasbeno založbo. A njegova največja reklama je vedno bil in ostal – šport. V katero smer bodo rdeči biki dirkali, brcali, smučali in leteli brez Štajerca, ki je spremenil formulo uspeha?